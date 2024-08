Gerald Meerschaert reage à quebra do recorde de Anderson Silva com uma reviravolta selvagem no UFC Vegas 96

Gerald Meerschaert gravou seu nome nos livros de história do UFC no sábado ao finalizar Edmen Shahbazyan com um forte triângulo de braço para garantir sua 12ª vitória no octógono.

Não só a vitória de virada rendeu a Meerschaert um bônus de Performance da Noite de $ 50.000, como sua finalização que encerrou a luta também o colocou uma posição à frente da lenda do UFC Anderson Silva para o maior número de finalizações na história dos médios do UFC. É uma conquista notável, sem dúvida, mas como ele ainda está competindo ativamente agora, Meerschaert admite que não está sentado esperando a chance de polir uma placa para sua parede em casa.

Em vez disso, Meerschaert insiste que ainda tem muito trabalho a fazer, o que significa que o recorde que ele acabou de estabelecer só vai acabar se estendendo ainda mais para a estratosfera com mais vitórias no UFC.

“É legal dizer isso”, disse Meerschaert após o UFC Vegas 96. “Não penso muito nisso agora. É meio que uma luta de cada vez, e eu queria poder dar mais do que isso porque é uma coisa legal. Sinceramente, se eu sentar aqui e parar e me dar um tapinha nas costas, tipo, isso é incrível — só de ter meu nome na mesma conversa ou frase que alguém como Anderson Silva ou Demian Maia e caras assim, isso é ótimo — mas eu tenho muita luta pela frente, tenho muito mais lutas pela frente.

“Quando eu pendurá-los, será algo legal de se jogar por aí, tipo, ‘Eu era legal antigamente. Eu tinha um Firebird T-top.’ É algo legal de se dizer agora, e então, quando eu estiver aposentado, será divertido contar aos meus filhos e vê-los não se importarem.”

É claro que Meerschaert não quebrou o recorde de Silva sem enfrentar sérias adversidades.

Antes de sua vitória por submissão, Meerschaert se viu em grande perigo após ser atingido por um golpe que o derrubou na lona e levou Shabazyan a chover socos nele na esperança de um final. No entanto, como ele faz, Meerschaert foi capaz de passar por uma situação difícil antes de encenar uma volta inspiradora para arrebatar a sequência de fim de luta.

Em um mundo perfeito, Meerschaert prefere uma vitória dominante, como a finalização que ele usou para derrotar Bryan Barberena em março, mas ele nunca reclamará muito quando sua mão for levantada.

“Você quer dizer levar um soco na cabeça e no rosto várias vezes? Estou tentando não fazer isso, mas você entra em uma briga de socos, é mais ou menos isso que acontece”, disse Meerschaert com uma risada. “Edmen fez um ótimo trabalho em pé. Ele tinha um ótimo gerenciamento de distância. Ele tinha alguns bons golpes de força limpos no meio. Ele me pegou com um golpe no corpo muito bom que, do jeito que acertou, a ação no final, meio que acertou em um ponto estranho.

“Eu tenho um estômago bem duro, como se geralmente golpes no corpo não fizessem nada, mas a maneira e a hora em que ele me pegou, isso foi realmente horrível e meio que começou a pequena sequência dele me batendo na cabeça e nos ombros. Mas enquanto eu estiver acordado, tenho uma chance de vencer. Eu praticamente bloqueei tudo e tive que aguentar um pouco a tempestade e encontrar uma saída.”

Meerschaert deu créditos ao árbitro Mark Smith por lhe dar todas as oportunidades de sobreviver ao ataque antes de reagir e finalizar Shahbazyan.

Por mais que ele desejasse não acabar nesse tipo de situação complicada, Meerschaert sabe, por experiência própria, que tem o que é preciso para absorver muita punição e ainda assim voltar com tudo para vencer.

“Eu sei que se eu ainda estiver acordado, há uma maneira de eu vencer”, disse Meerschaert. “Você tem que me colocar seis pés abaixo da terra antes que eu pare de lutar. Seja nos pés balançando para trás, se eu tiver uma chance no chão, minhas chances são tão boas quanto as de qualquer um no tatame.

Entre o novo recorde promocional que ele estabeleceu e o bônus que ele está levando para casa, Meerschaert teve uma noite de muito sucesso no UFC Vegas 96. Pode não ter sido a maneira como ele queria vencer, mas Meerschaert reconhece que durabilidade e uma atitude de nunca desistir são atributos que o separam de muitos de seus concorrentes.

“Uma vitória limpa como minha última luta seria um exemplo muito melhor disso, mas eu lutei com um cara muito duro”, disse Meerschaert. “Ele já foi ranqueado antes e tem algumas vitórias muito boas.

“Eu acho que se você vai lutar com alguém, tipo, sim, é assustador lutar com alguém que é um nocauteador ou um cara que é super forte ou tem um cardio infinito e todas essas coisas, mas eu acho que você deveria ter muito medo de um cara que não vai desistir e que não vai embora só porque você acerta alguns golpes.”