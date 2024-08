Giants cancela aposentadoria do número 1 de Ray Flaherty por Malik Nabers

O New York Giants está descontinuando a camisa número 1 que o novato wide receiver Malik Nabers pode usar, anunciou a equipe na quarta-feira.

A sexta escolha geral no draft deste ano recebeu permissão da família do falecido Ray Flaherty para usar o número.

Nabers usou o número 8 na LSU; o quarterback Daniel Jones usa isso para os Giants. Nabers usou o número 9 nesta primavera e verão, mas isso sempre mudaria com esse sendo o número do veterano kicker Graham Gano.

O número 1 dos Giants foi o primeiro número aposentado na história do futebol profissional.

“Obrigado à família Flaherty por me permitir usar o número 1 do New York Giants”, disse Nabers em uma declaração divulgada pelo time. “Eu entendo a responsabilidade e farei tudo o que estiver ao meu alcance para honrar a família Flaherty e esta organização.

“Vou usar o número com muito orgulho. Mal posso esperar para a temporada começar.”

Flaherty, que jogava como ponta, se juntou aos Giants em 1929 e, após dois anos como técnico de basquete do Gonzaga, retornou de 1931 a 1935. Mais tarde, ele se tornou um técnico profissional de futebol americano e é creditado com o passe de tela atrás da linha e o sistema de substituição de dois pelotões.

Flaherty foi introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional em 1976.

O número de Nabers tem sido um tópico de discussão desde que ele entrou para a equipe. Ele sempre pareceu estar procurando por um número de um dígito antes de se decidir pelo número 1.