Giants e Lions são multados em US$ 200.000 cada por brigas em treinos conjuntos

EAST RUTHERFORD, NJ — O New York Giants e o Detroit Lions foram multados em US$ 200.000 cada por várias brigas em treinos conjuntos esta semana, confirmou a NFL na quarta-feira.

Todos os times da NFL foram lembrados em um memorando no mês passado que “brigas e conduta antiprofissional em treinos conjuntos não seriam toleradas”. A liga está colocando uma ênfase maior em manter esses encontros limpos este ano.

Isso não pareceu deter os Giants ou os Lions. Houve mais de uma dúzia de brigas nos dois dias de treinos conjuntos entre os times esta semana. O quarterback dos Giants, Daniel Jones, se envolveu em uma escaramuça na segunda-feira e os dois times encurtaram o treino na terça-feira por causa de incidentes constantes, incluindo um durante um exercício de retorno de kickoff no final do treino.

O técnico dos Giants, Brian Daboll, e o técnico dos Lions, Dan Campbell, decidiram abandonar o último período do treino de terça-feira após repetidos problemas.

“Foi um treino acalorado”, disse o wide receiver novato do Giants, Malik Nabers, depois de dar socos com o safety do Lions, Kerby Joseph, durante o segundo dos dois treinos. “Palavras estão sendo ditas e coisas assim vão acontecer.”

Os Giants e os Lions se enfrentam na quinta-feira à noite na abertura da pré-temporada no MetLife Stadium.

Houve empurrões e atropelamentos em várias ocasiões durante os dois dias de treinos conjuntos. Mas também houve jogadores dando socos em jogadores adversários usando capacetes durante cada sessão.

Não era isso que nem o treinador nem a equipe queriam.

“Vamos tentar limpar algumas das coisas que levaram a isso, mas vamos jogar duro, fisicamente e ter outro bom treino”, disse Daboll após o primeiro dia.

“[Daboll] e eu conversei, só umas coisas aí”, Campbell acrescentou. “Temos uns caras que se rebelam e fazem algumas coisas e começam algo. Mas, honestamente, não é grande coisa. Muito disso eram caras quebrando coisas.”

Os Giants e os Lions saíram do campo sem incidentes em ambos os dias. Nenhum jogador pareceu ter se machucado seriamente nas brigas.