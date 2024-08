Gilbert Burns sente pena do companheiro de equipe Michael Chandler, mas ‘eu nunca esperaria tanto tempo por qualquer adversário’

Quando Michael Chandler recebeu o chamado para treinar O lutador final 31 ao lado de Conor McGregor, ele pensou que estava tendo a oportunidade de sua vida.

Embora não tenha sido uma luta pelo título, um confronto contra McGregor é praticamente a maior luta que alguém pode travar nos esportes de combate atualmente, especialmente porque o astro irlandês parece estar prestes a retornar após sofrer uma fratura horrível na perna em 2021. Chandler foi paciente durante as filmagens do reality show, a reabilitação contínua de McGregor da lesão, os seis meses necessários para o teste de drogas após retornar ao programa antidoping do UFC e até mesmo um dedo mindinho quebrado que cancelou a luta tão aguardada marcada para o UFC 303 em junho.

Mas o CEO do UFC, Dana White, declarou recentemente e repetidamente que McGregor não lutará em 2024, e novembro marca dois anos desde a luta mais recente de Chandler. Por mais que uma luta contra McGregor signifique para a conta bancária de um lutador e a atenção que ele receberá como resultado, o companheiro de equipe de longa data de Chandler, Gilbert Burns, admite que nunca teria ficado sentado na lateral por tanto tempo apenas esperando que algo acontecesse.

“Eu nunca esperaria tanto tempo por qualquer oponente”, disse Burns ao MMA Fighting. “Eu nunca esperaria, especialmente [at] minha idade. [Chandler] acabei de fazer 38 também. Eu nunca esperaria dois anos. Isso é loucura. Mesmo sendo Conor McGregor, eu não ligo. Eu nunca esperaria.”

Talvez o maior problema agora seja que Chandler já sacrificou tanto tempo de espera por McGregor que, se ele pedir ao UFC para marcá-lo contra outra pessoa, é quase como se ele tivesse ficado de fora à toa.

O sacrifício de tempo que ele não vai recuperar e o potencial dinheiro perdido por não competir podem ser justificados se a luta contra McGregor finalmente acontecer. Infelizmente para Chandler, ele ainda não está mais perto de realizar aquela luta dos sonhos.

Em sua opinião, Burns acredita que Chandler deveria estabelecer um limite de tempo para ficar fora e depois seguir em frente com McGregor.

“[Since] ele já está esperando tanto tempo, como você disse, eu esperaria até dezembro”, disse Burns. “Se o cara aparecer, ótimo, estamos aqui. Se não, acho que eu teria seguido em frente por muito tempo [ago] já.”

Por mais que os lutadores busquem uma luta contra McGregor porque ele é a maior atração da história do UFC — e isso se traduz em compras de pay-per-view e dinheiro no banco — Burns simplesmente não consegue justificar perder dois anos de sua carreira com a esperança e o sonho de que a luta vai acontecer.

Claro, Burns está torcendo para que Chandler realize seu desejo e lute contra McGregor antes do fim de 2024, mas isso certamente parece improvável neste momento.

Há até dúvidas se McGregor voltará a lutar, e é por isso que Burns aconselha Chandler a definir um limite de tempo para marcar a luta ou simplesmente seguir em frente com sua carreira.

“De jeito nenhum, acho que a maioria dos lutadores não esperaria”, disse Burns. “Acho que ele esperava começar logo e então os atrasos começaram. Acho que agora ele tem que esperar. Agora essa luta tem que acontecer. Com certeza, se não acontecer em dezembro, ninguém mais vai pensar que ele vai voltar.

“Acho que eu faria como você disse, se ele aparecer em dezembro, ótimo, vamos lá. Se não, você tem que seguir em frente.”