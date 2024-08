Gina Gershon relembra que quase quebrou o nariz de Tom Cruise durante cena de sexo

Gina Gershon sabe tudo sobre jogar duro na cama… com Tom Cruise nada menos, e ela está compartilhando uma história estranha sobre sua primeira cena de sexo com seu colega de elenco de “Cocktail”.

A atriz teve emoções confusas ao relembrar o momento íntimo diante das câmeras durante sua aparição na quarta-feira no “Watch What Happens Live”, onde ela alegremente compartilhou fatos dos bastidores das filmagens com Tom nos anos 80.