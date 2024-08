Ginasta romena recebe medalha de bronze concedida pela primeira vez a Jordan Chiles

BUCARESTE, Romênia — A ginasta romena Ana Barbosu recebeu sua medalha de bronze olímpica durante uma cerimônia na capital Bucareste na sexta-feira, que marcou o fim de uma onda de controvérsias depois que a medalha foi concedida inicialmente à ginasta norte-americana Jordan Chiles, mas depois revogada.

“Não esperava que a medalha fosse tão pesada, mas eu a usaria dia e noite se fosse preciso para tê-la”, disse Barbosu após a cerimônia.

A ginasta romena Ana Barbosu recebeu sua medalha de bronze olímpica durante uma cerimônia na sexta-feira que marcou o fim de uma onda de controvérsias depois que a medalha foi concedida pela primeira vez à ginasta norte-americana Jordan Chiles. AP Photo/Andreea Alexandru

A medalha foi realocada para Barbosu depois que uma decisão do Tribunal Arbitral do Esporte na semana passada anulou um recurso da técnica da equipe dos EUA, Cecile Landi, durante a final do exercício de solo em 5 de agosto em Paris, que levou Chiles ao terceiro lugar e empurrou Barbosu para o quarto lugar.

Chiles recebeu inicialmente o bronze após o apelo e participou da cerimônia de medalhas após a competição.

Essa decisão causou alvoroço na Romênia, historicamente uma potência da ginástica, e levou sua federação de ginástica a solicitar uma revisão do procedimento de apelação da equipe dos EUA. O CAS decidiu em favor de Barbosu, dizendo que a equipe dos EUA havia feito sua apelação quatro segundos além do prazo de um minuto.

Em declarações aos jornalistas na sexta-feira após receber sua medalha, Barbosa disse que a resolução da polêmica “foi possível com a ajuda da federação e do escritório de advocacia que não desistiram de nós, atletas, e lutaram por nós”.

“Estou muito feliz por ter esta medalha e espero representar a Romênia no mais alto nível e trazer mais medalhas para casa”, disse ela.

A Romênia foi uma superpotência de longa data na ginástica, mas não conseguiu se destacar nos últimos anos. O resultado de Barbosu traz para casa a primeira medalha olímpica feminina da Romênia na ginástica desde os Jogos de Londres de 2012. A USA Gymnastics disse que continuará os esforços para deixar Chiles manter sua medalha.

Consultas são uma parte padrão das competições de ginástica, com atletas ou treinadores pedindo aos juízes para revisar uma rotina para garantir que os elementos sejam classificados corretamente. As pontuações podem ser ajustadas para cima ou para baixo com base em uma consulta.

Mas o caso nos jogos de Paris foi doloroso para todos os atletas envolvidos, exacerbado por fluxos de abuso online direcionados às ginastas. Chiles, que recebeu alguns comentários racistas nas redes sociais que ela chamou de “errados e extremamente ofensivos”, disse na quinta-feira que a decisão de tirar o bronze dela foi “injusta”.

Barbosu disse na sexta-feira que a controvérsia sobre as medalhas era “triste” e que “esperávamos que os árbitros e a equipe das Olimpíadas fizessem seu trabalho corretamente”.

Ainda assim, ela disse que estava enviando “bons pensamentos” às ginastas dos EUA.

“Estou pensando neles mesmo que hoje eu tenha ganhado a medalha”, disse ela.