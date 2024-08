Giovani Lo Celso volta ao Betis, Tottenham garante prioridade a Johnny Cardoso

O Real Betis anunciou na sexta-feira a contratação do meio-campista Giovani Lo Celso, do Tottenham Hotspur, poucos minutos antes do fim da janela de transferências de verão da LaLiga.

A taxa de transferência de Lo Celso, 28, é estimada em € 5 milhões, com o Tottenham garantindo uma opção prioritária para o meio-campista da seleção dos Estados Unidos, Johnny Cardoso.

Lo Celso está assinando um contrato para as próximas três temporadas, com opção para um quarto ano.

O internacional argentino retorna à LaLiga após uma passagem de dois anos pelo Villarreal por empréstimo. O retorno de Lo Celso ao Betis marca um momento de ciclo completo após deixar o time do Sevilla para o Spurs em 2019.

O presidente do Betis, Angel Haro, disse aos repórteres que estava satisfeito com o acordo, dados os desafios apresentados com a saída esta semana do atacante Nabil Fekir para o clube da Liga Pro dos Emirados Árabes Unidos, Al-Jazira.

Em sua mais recente campanha na Premier League com o Tottenham, Lo Celso contribuiu com dois gols e duas assistências em 24 jogos.

Ele também foi um membro fundamental da seleção argentina, tendo participado de 57 partidas e desempenhado um papel fundamental nos triunfos consecutivos da Copa América em 2021 e 2024.