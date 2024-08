Gisele Bündchen e Joaquim Valente fazem passeio de bicicleta aquática pela casa de Tom Brady em Miami

Enquanto Tom Brady está se preparando para sua primeira temporada como locutor da NFL… sua ex-esposa, Gisele Bündchen , está se divertindo andando de bicicleta aquática com seu homem, Joaquim Valente – e curiosamente, eles passaram direto pela casa do ex-quarterback!!

Claro, os ex-namorados são uma espécie de vizinhos… já que a casa de US$ 11 milhões de Gisele é bem próxima da de Tom. Não está claro se Brady estava em casa durante a diversão no ciclismo aquático … mas esperamos que, para o bem dele, ele estivesse em outro lugar.

Bündchen arrasou com um top preto minúsculo com saia com estampa de leopardo para o passeio… e Valente optou por calção com estampa camuflada e boné.