GK alemão Manuel Neuer se aposenta do futebol internacional

Manuel Neuer encerrou sua carreira internacional pela Alemanha após a eliminação nas quartas de final da Eurocopa de 2024.

Neuer, 38, venceu a Copa do Mundo com a Alemanha em 2014.

O goleiro fez sua estreia internacional pela A Mannschaft em 2009 e fez 124 aparições, participando de quatro Copas do Mundo e quatro Campeonatos Europeus.

“O dia tinha que chegar em algum momento. Hoje minha carreira com a seleção alemã termina”, disse Neuer em um vídeo em seu Instagram. “Todos que me conhecem sabem que essa decisão não foi fácil para mim. Fiz minha estreia há mais de 15 anos contra os Emirados Árabes Unidos e estava muito nervoso naquela época.

“Tivemos muitos altos e baixos. O destaque foi, obviamente, a vitória na Copa do Mundo no Brasil. Quando olho para trás hoje, estou muito orgulhoso e grato por ter ficado com meus companheiros de equipe em campo e ter sido capitão por sete anos. Para coroar minha carreira, consegui me recuperar de uma lesão e jogar em casa na Eurocopa.”

Manuel Neuer na foto após a derrota da Alemanha para a Espanha na Euro 2024. Qian Jun/MB Media/Getty Images

Em uma declaração nas redes sociais, a seleção alemã disse: “Para um dos maiores goleiros de todos os tempos, todas as palavras parecem pequenas demais. Mas elas vêm do coração: Obrigado, Manu!

“Claro, pelos seus sucessos únicos e extraordinários. Mas especialmente pela sua camaradagem, sua dedicação, sua inspiração para os companheiros de equipe e milhões de fãs e jogadores de futebol em todo o mundo. Você mudou o jogo de goleiro, você o moldou. Assim como este time. Seu time. Como um suporte. Como um capitão. Como um modelo. Como um campeão mundial. Como um amigo. Sentiremos sua falta!”

Neuer segue Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gündogan na retirada da seleção alemã nos últimos meses.

O clube de Neuer, o Bayern de Munique, com quem ele conquistou 11 títulos da Bundesliga, duas Liga dos Campeões e dois Mundiais de Clubes, começa sua campanha no campeonato contra o Wolfsburg no domingo.