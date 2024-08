Glen ‘Big Baby’ Davis pode adiar prisão para terminar documentário

NOVA YORK — Um projeto de filme rendeu ao ex-atacante do Boston Celtics Glen “Big Baby” Davis uma suspensão temporária do início de sua pena de prisão de três anos por uma condenação por fraude em um tribunal federal de Manhattan.

A juíza Valerie E. Caproni disse na quarta-feira que Davis pode esperar até 22 de outubro para começar a cumprir sua pena de três anos e quatro meses por fraudar um plano de seguro para jogadores da NBA e suas famílias. Ela adiou seu prazo de domingo para se apresentar à prisão por sete semanas depois que seu advogado disse que ele estava trabalhando para concluir um projeto de documentário sobre sua vida.

Membro do time campeão do Celtics em 2008, Davis estava entre cerca de duas dúzias de ex-jogadores e outros, incluindo médicos, que foram condenados nos últimos anos por fraudar o plano de saúde e benefícios dos jogadores da NBA em mais de US$ 5 milhões.

Na terça-feira, o advogado Brendan White solicitou o adiamento para Davis, citando a necessidade de uma produtora de Hollywood de terminar seu projeto. White escreveu que os atrasos no projeto foram causados ​​por dificuldades em marcar entrevistas com colegas de equipe e profissionais que precisam falar com Davis no filme.

O advogado escreveu que a receita do filme “poderia ajudar muito” a pagar US$ 80.000 em restituição.

Em sua ordem concedendo o adiamento, Caproni escreveu que Davis “deve uma restituição significativa” à vítima e espera que “o otimismo sobre as recompensas financeiras do filme seja justificado”.

Em uma sentença proferida em 9 de maio, Davis fez referência a uma lesão que atrapalhou sua carreira e disse que, nos últimos cinco ou seis anos, “venho lutando porque o basquete foi tirado de mim”.

“É tudo o que sei. Eu era especialista nisso”, disse ele. “Mas quando perdi o basquete, perdi a mim mesmo.”

Sua advogada, Sabrina Shroff, disse na sentença que Davis enfrentou uma “colossal onda de azar” e estava tão desamparado que certa vez pediu US$ 800 para que ele pudesse manter seu telefone funcionando.

Caproni disse na época, porém, que Davis não havia cooperado totalmente com os agentes do departamento de liberdade condicional e não havia tomado medidas para resolver seus problemas.

O promotor federal Ryan Finkel disse ao juiz na sentença que Davis era “provavelmente o jogador de basquete mais bem-sucedido” pego na conspiração do seguro.

Davis, 38, jogou pelo Celtics, Orlando Magic e LA Clippers de 2007 a 2015, depois de levar o LSU à Final Four de 2006.