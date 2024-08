Gleyber Torres, do Yanks, está no banco, ‘realmente arrependido’ por não ter se esforçado

NOVA YORK — A temporada frustrante de Gleyber Torres encontrou outro obstáculo na sexta-feira à noite, quando o técnico Aaron Boone o colocou no banco durante o terceiro inning por falta de garra na derrota do New York Yankees por 8 a 5 para o último colocado Toronto Blue Jays.

Torres motivou a jogada com um erro no segundo inning. Pensando que tinha feito um home run, Torres saiu da caixa do batedor admirando a rebatida de 110,7 mph de seu bastão. Mas a bola quicou na parede do campo esquerdo. Quando ele percebeu que tinha cometido um erro, já era tarde demais. O que poderia ter sido uma dupla com um eliminado foi uma simples.

Dois rebatedores depois, a gafe custou uma corrida aos Yankees quando Torres, tentando pontuar da primeira base, foi eliminado por vários metros na dupla de Anthony Volpe para o campo esquerdo. Um inning depois, Boone, historicamente avesso a colocar jogadores no banco no meio do jogo por falta de agitação, escolheu colocar o segunda base no banco, que defendeu seu caso no banco de reservas sem sucesso.

Após o jogo, Torres disse que ficou surpreso com a decisão de Boone, mas acrescentou que o técnico tomou “a decisão certa”.

“Eu tenho que melhorar”, disse Torres. “E eu realmente sinto muito por [what I did] hoje à noite, especialmente para os fãs e também para meus companheiros de equipe. Sou um ser humano. Cometi um erro e sinto que com o que fiz hoje à noite vou aprender muito. E só quero competir com meus companheiros de equipe e quero jogar muito bem. E fazer 100 por cento pelo meu time.”

Torres não foi imediatamente para o banco; Boone o fez jogar na defesa no topo do terceiro antes de tirá-lo. Após o jogo, Boone disse que optou por esperar meio inning para dar tempo a Oswaldo Cabrera, substituto de Torres, para se aquecer.

“Eu simplesmente senti que precisava [bench him] naquele lugar”, disse Boone. “Não vou me aprofundar muito em fazer julgamentos sobre isso. Eu apenas senti que, naquele momento, eu precisava fazer isso. Simples assim. É o que é. Acabou. Você tem que seguir em frente. Ele e eu conversamos e espero que este seja um grande momento de aprendizado para todos nós.”

Aaron Judge, o capitão do time dos Yankees, disse que também teve uma conversa com Torres após a saída do banco, embora tenha se recusado a divulgar quaisquer detalhes. Ele disse que a decisão de Boone enviou uma mensagem ao vestiário.

“Sim, definitivamente”, disse Judge, que fez seu 40º home run da temporada com uma explosão de 477 pés no primeiro inning. “Se você não estiver fazendo seu trabalho, você vai sair de lá. Ele deixou isso claro para nós e deixou claro para ele. Se eu conheço Gleyber, algo assim não vai acontecer de novo.”

O juiz enfatizou que a decisão de Torres de deixar o vestiário para se juntar ao time em uma tentativa de recuperação para estender sua sequência de cinco vitórias foi importante para ele e outros companheiros de equipe.

“Grande momento”, disse Judge. “Ele poderia ter se escondido. Ele poderia ter, depois que o jogo acabasse, tomado banho, saído daqui e nos vemos às 10 horas amanhã. Mas ele voltou. Ele estava lá. Ele estava torcendo. Ele estava dando high-fives nos caras. Ele faz parte desse time, ele é uma grande parte desse time.”

Em meio à temporada decepcionante de Torres, há o entendimento de que ele provavelmente não fará parte do time depois de 2024. Um agente livre iminente, Torres entrou na temporada sabendo que um desempenho superlativo no ano de caminhada renderia um contrato robusto de vários anos durante o inverno, talvez com os Yankees.

Em vez disso, apesar da produção notavelmente melhorada desde que Boone o colocou no banco “para se recompor um pouco” no final de junho, ele está tendo a pior temporada de sua carreira. Torres, em sua sétima temporada, postou o que seriam as menores médias de rebatidas (.233), porcentagem de base (.308) e porcentagem de rebatidas (.669). Ele cometeu 14 erros, quatro a mais do que qualquer outro segunda base nas ligas principais.

“É difícil, mas as coisas vão mudar”, disse Judge. “Ele é um garoto durão. Ele vai continuar a ir lá e continuar a fazer seu trabalho. E seus companheiros de equipe vão continuar a apoiá-lo.”

Boone disse que Torres estará de volta à escalação dos Yankees na tarde de sábado com a chance de virar a página.

“Como profissional, você tem que fazer a coisa certa e sempre correr”, disse Torres. “Faça a coisa certa. Não há desculpas, nem conversas. Estou na liga há muito tempo. Tenho que ser mais maduro nessa situação e apenas jogar duro.”