GM dos Chiefs diz que faria a troca de Kadarius Toney ‘de novo’

KANSAS CITY, Missouri — Os Chiefs não conseguiram o que queriam a longo prazo com sua troca de meio de temporada de 2022 com os Giants, que lhes permitiu adquirir o wide receiver Kadarius Toney, que foi dispensado esta semana.

Mas por causa das contribuições de Toney no que para os Chiefs foi um dos dias mais gloriosos da história da franquia, o gerente geral Brett Veach sentiu que o acordo foi um dos melhores que ele já fez.

“Não acho que estamos aqui sentados indo para um terceiro Super Bowl consecutivo [championship] se não tivéssemos feito essa troca”, disse Veach sobre o acordo que enviou escolhas de draft de terceira e sexta rodadas para os Giants. “Então, desse ponto de vista, faríamos tudo de novo em um piscar de olhos.”

Toney, 25, a primeira escolha do draft dos Giants em 2021, acabou jogando em apenas 20 jogos da temporada regular para os Chiefs. Ele pegou 55 passes e marcou quatro touchdowns, mas esses jogos foram mais notáveis ​​por lesões e passes perdidos. Toney rompeu o menisco do joelho ao retornar chutes minutos após o início do primeiro treino do training camp no ano passado e, embora tenha retornado para o início da temporada regular, ele foi listado no relatório semanal de lesões em 19 dos 21 jogos dos Chiefs.

Mas no quarto período da vitória dos Chiefs sobre o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII, dois anos atrás, Toney marcou um touchdown e preparou outro com um retorno de punt de 65 jardas.

Foi quando ele demonstrou esse tipo de habilidade para grandes jogadas que os Chiefs pensaram que poderiam desenvolver seu próximo recebedor estrela.

“Estamos certamente decepcionados”, disse Veach. “Acho que ele está decepcionado. Nós realmente gostamos do garoto, e eu sei que as pessoas têm opiniões diferentes sobre Kadarius, mas eu sei que neste prédio ele é um garoto brilhante, ele é um garoto inteligente. Quando você olha para trás, algumas dessas coisas são um golpe de azar em relação a algumas das lesões que você não pode controlar. Como sair do primeiro dia do campo de treinamento no ano passado e rasgar seu [meniscus]. Quero dizer, isso foi algo simplesmente lamentável.”

Mas Veach também sugeriu que os hábitos de treino de Toney foram uma razão para seu fracasso com os Chiefs. Toney não foi um participante consistente este ano nos treinos de offseason dos Chiefs.

“Às vezes você pode fazer com que um pouco de azar se transforme em sorte apenas fazendo algumas pequenas coisas na offseason [to] cuide do seu corpo”, disse Veach.” Acho que é um processo pelo qual ele está trabalhando. Certamente não é por falta de talento. … Se ele for capaz de melhorar algumas das coisas da offseason e melhorar seu corpo [right]Acho que ele vai entrar em campo e fazer muitas jogadas por outro time.

“Acho que isso vale para os dois lados. Tenho certeza de que haveria coisas que ele faria diferente em relação a apenas algumas das offseason e outras coisas e cuidar do corpo. Acho que é um processo. Ele é um garoto muito inteligente e acho que ele vai descobrir. … Na verdade, era muito divertido estar perto dele, e só espero que o garoto tenha um pouco de sorte do seu lado e se mantenha saudável.”

Veach também sugeriu que os Chiefs poderiam ter acolhido o ex-astro do rugby europeu Louis Rees-Zammit em seu elenco de treino depois que ele foi liberado esta semana. Rees-Zammit estava tentando entrar para os Chiefs como um running back.

Rees-Zammit, em vez disso, assinou com o Jacksonville Jaguars em seu elenco de treino. Os Jaguars jogam pelo menos uma partida anualmente em Londres.

“Nós mantivemos isso aberto”, disse Veach. “Queríamos que o garoto realmente olhasse para algumas oportunidades diferentes também. Acho que a coisa de Jacksonville e o relacionamento deles no exterior e o que isso traz para a mesa indo para o exterior duas vezes por ano. Acho que isso provavelmente era algo que o interessava.”