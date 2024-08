GM dos Jets diz que a “bola” está na “quadra” de Haason Reddick

FLORHAM PARK, NJ — Faltando apenas 11 dias para a abertura da temporada, o gerente geral do New York Jets, Joe Douglas, enviou uma mensagem clara na quinta-feira para Haason Reddick: apareça e conversaremos.

“A bola está na quadra deles”, disse Douglas aos repórteres, comentando pela primeira vez sobre a espera de 38 dias.

Douglas disse que não teve nenhuma conversa recente com o agente de Reddick, Tory Dandy, e que não fala com Reddick desde 1º de abril, dia em que o edge rusher do Pro Bowl visitou as instalações dos Jets, fez um exame físico e conduziu sua entrevista coletiva de apresentação após ser adquirido em uma troca com o Philadelphia Eagles.

O GM reiterou que não atenderá ao pedido de troca de Reddick, acrescentando que não discutirá um contrato revisado até que ele se apresente.

“Acho que fomos claros desde o início: vamos chegar lá e depois vamos conversar”, disse Douglas, alegando que não está frustrado com o impasse prolongado.

Nem Reddick nem seu agente comentaram.

Esta é uma resistência altamente incomum porque os Jets, buscando um edge rusher para substituir Bryce Huff (que assinou com os Eagles), fizeram uma troca por Reddick, que parecia otimista em sua coletiva de imprensa. O desejo de Reddick por um novo contrato era amplamente conhecido, mas os Jets executaram a troca sem ter renegociado seu contrato.

“Quero dizer, em termos simples, nós conversamos sobre uma extensão”, disse Douglas. “Uma vez que não concordamos, nós tivemos a conversa, e nos sentimos bem em fazer a troca. Então, obviamente, [he] vim aqui, relatei, tive um ótimo dia aqui [April 1]. Mais uma vez, estamos apenas esperando sua chegada”

Douglas fez uma pausa de vários segundos quando perguntado se ele acredita que Reddick renegou um acordo verbal para jogar sob seu contrato atual.

“Do nosso ponto de vista, fomos muito claros e diretos em nossa comunicação”, disse ele.[I have a] muito respeito pelo agente, muito respeito pelo jogador e tenho fé que tudo isso vai se resolver.”

Os Jets abrem em 9 de setembro contra o San Francisco 49ers. O técnico Robert Saleh disse que ainda há tempo para Reddick aparecer e estar pronto para jogar no primeiro jogo. Douglas se recusou a especular se espera Reddick para a abertura. Com relação a um cronograma, ele disse que o receberiam “de braços abertos” quando ele se apresentasse.

Reddick, que faz 30 anos em 22 de setembro, deve ganhar US$ 14,25 milhões não garantidos no último ano de um contrato de US$ 45 milhões por três anos. Ele é o 20º jogador de ponta mais bem pago, com base na média anual, e quer ser pago de acordo com os principais edge rushers. Acredita-se que ele esteja buscando cerca de US$ 25 milhões por ano. Ele tem 50,5 sacks nas últimas quatro temporadas, o quarto maior total da liga.

Reddick acumulou US$ 1,8 milhão em multas obrigatórias de treinamento. Ele também foi multado em US$ 100.000 por pular o minicamp e perdeu um bônus de treino de US$ 250.000 por não aparecer no programa de offseason. Se sua resistência durar até a temporada regular, ele perderá cheques de jogo — aproximadamente US$ 800.000 por semana.

Os Jets podem ser emendáveis ​​para aumentar sua compensação de 2024, mas eles não querem fazer uma extensão de longo prazo, disseram fontes. Douglas está em uma posição delicada porque ele deve estar atento a todo o time, sabendo que pode não jogar bem no vestiário se ele recompensar um jogador que ainda não participou de um único treino.

“Eu não tenho o benefício de lidar apenas com uma pessoa e um agente, então muitas decisões que você toma reverberam pelo vestiário e têm um efeito cascata no vestiário”, disse Douglas. “Então, para mim, essa é e sempre será a coisa mais importante.”

Os Jets não só perderam Huff, seu líder de sacks, mas também negociaram o ponta titular John Franklin-Myers com o Denver Broncos porque presumiram que Reddick tomaria seu lugar. Douglas disse que não se arrepende da troca de Franklin-Myers.

Sem Reddick, os Jets têm rotacionado Micheal Clemons e a escolha de primeira rodada de 2023 Will McDonald IV em uma posição de ponta defensiva. Os Jets se imaginam como um candidato ao Super Bowl, e Reddick deveria ser a cereja do bolo de uma defesa já forte.

“Já passamos do ponto de crescimento”, disse Douglas. “Sinto que este é um time pronto para vencer.”