GM dos Panthers, Bill Zito, traz a Stanley Cup para o vestiário dos Brewers

MILWAUKEE — Muito antes de montar o elenco campeão da Stanley Cup do Florida Panthers, Bill Zito era um adolescente que trabalhava como atendente do vestiário do Milwaukee Brewers durante a única temporada vencedora do campeonato da franquia.

O gerente geral e presidente de operações de hóquei dos Panthers retornou às suas raízes e permitiu que os Brewers tivessem um vislumbre de um dos prêmios mais prestigiados do esporte profissional. Quando os Brewers chegaram ao American Family Field antes do jogo de quarta-feira à noite com o Los Angeles Dodgers, eles encontraram a Stanley Cup em uma mesa em seu vestiário.

“No mundo do hóquei, isso é uma espécie de gesto de apreciação, respeito e agradecimento”, disse Zito. “Eu queria fazer isso.”

Zito levou a Taça para a cidade onde cresceu para mostrar sua apreciação pelos anos em que trabalhou com os Brewers na década de 1980. Ele era uma criança quando sua família se mudou da Pensilvânia para a área de Milwaukee. Ele ficou em Milwaukee durante o ensino médio.

Ele também passou três verões como atendente de clube com os Brewers. Isso incluiu a temporada de 1982, na qual os Brewers fizeram sua única aparição na World Series, perdendo para o St. Louis Cardinals em sete jogos.

“Fiquei no vestiário de visitantes no primeiro ano e dois anos no vestiário dos Brewers”, lembrou Zito.

Bill Zito ajudou a montar o time Florida Panthers que venceu os playoffs da Stanley Cup de 2024. Imagens Getty

Zito assumiu como gerente geral dos Panthers em setembro de 2020 e acrescentou o título de presidente de operações de hóquei em abril. Os Panthers ganharam a Stanley Cup pela primeira vez na história da franquia este ano, derrotando o Edmonton Oilers em sete jogos.

Os Brewers adoraram ter Zito de volta e poder dar uma olhada na Copa.

Zito posou para fotos segurando a Taça ao lado do veterano apresentador do Brewers, Bob Uecker, e do gerente do vestiário, Tony Migliaccio. Durante sua passagem como atendente do vestiário do Brewers, Zito trabalhou com Migliaccio.

O outfielder do Brewers, Sal Frelick, ficou particularmente agradecido. Frelick, que cresceu em Massachusetts, disse que começou a jogar hóquei aos 6 anos e continuou durante todo o ensino médio.

Embora Frelick tenha dito que já tinha visto a Stanley Cup de longe, esta foi a primeira vez que ele conseguiu chegar tão perto dela.

“É tão legal”, disse Frelick. “É ainda mais legal que o Sr. Zito tenha trazido isso. Ele já esteve aqui como um bat boy. Agora ele é obviamente o GM lá na Flórida, e você viu o que ele fez com o time deles.”