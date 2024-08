Gordon Hayward encerra carreira na NBA após 14 temporadas

Gordon Hayward se aposentou da NBA após 14 temporadas, anunciou ele nas redes sociais na quinta-feira.

“Hoje, estou oficialmente me aposentando do basquete”, escreveu Hayward. “Foi uma jornada incrível e sou muito grato a todos que me ajudaram a alcançar mais do que eu jamais imaginei.”

Um atacante versátil, Hayward — a nona escolha geral no draft da NBA de 2010 pelo Utah Jazz — foi um All-Star em 2017 com o Utah antes de assinar com o Boston Celtics como um agente livre naquele verão. Hayward sofreu uma lesão horrível na perna em seu primeiro jogo pelo Boston, uma lesão que lhe custou aquela temporada e o fez precisar de outra para voltar à forma.

Na temporada passada, Hayward teve uma média de 9,8 pontos, 3,5 rebotes e 3,1 assistências em 51 jogos com o Charlotte Hornets e o Oklahoma City Thunder. Ele foi negociado com o Oklahoma City no meio da temporada como parte de um acordo que o Thunder esperava que os ajudasse nos playoffs. Hayward, no entanto, não marcou um ponto em sete jogos de playoff.

Hayward, de 34 anos, termina sua carreira na NBA com médias de 15,2 pontos, 4,4 rebotes e 3,5 assistências por jogo.

Gordon Hayward jogou por quatro times ao longo de sua carreira de 14 anos. Tyler Ross/NBAE via Getty Images

Hayward entrou na NBA após uma carreira universitária prolífica em Butler, na qual liderou os Bulldogs para o jogo do campeonato de 2010 contra Duke. Ele tentou um arremesso de meia quadra, no estouro do cronômetro, que daria o título a Butler, mas em vez disso saiu do aro.

Dizendo que “há muitas pessoas” a quem agradecer, Hayward agradeceu a seus pais e familiares, seu agente Mark Bartelstein, treinadores, companheiros de equipe, preparadores físicos, médicos e amigos por apoiá-lo “por incontáveis ​​anos e cidades, me ajudando a superar minhas próprias expectativas”.

“A todos os meus fãs: obrigado por me apoiarem nos altos e baixos”, ele escreveu. “Sempre guardarei com carinho as cartas de incentivo e os momentos que compartilhamos ao redor do mundo. Vocês me inspiraram a sempre sonhar alto e melhorar a cada dia — e para os jovens jogadores que virão, eu os desafio a fazer o mesmo!

“À medida que passo a passar mais tempo com minha família como pai e marido, anseio por novas aventuras e desafios, levando comigo as lições que aprendi na quadra e que me guiarão pelos meus próximos capítulos, tanto nos negócios quanto na vida.”

“Mal posso esperar pelo que vem a seguir!”

Tim Bontemps, da ESPN, e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.