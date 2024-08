Gordon Ryan estabelece condições elaboradas para as lutas de Nick Rodriguez e Craig Jones

Gordon Ryan está aberto a revanche com Nick Rodriguez e Craig Jones… sob seus termos.

Se a estrela do jiu-jitsu brasileiro voltar a dividir o tatame com “Nicky Rod” ou Jones, aparentemente será sob as regras de Ryan, já que ele descreveu as circunstâncias nas quais enfrentaria seus rivais novamente em uma longa postagem no Instagram na quarta-feira.

Após uma exibição impressionante no Craig Jones Invitational inaugural no início deste mês, Rodriguez convocou uma luta com Ryan com US$ 2 milhões em jogo, e Ryan emitiu uma resposta via Instagram.

Direi isso uma vez e somente uma vez. Para Nicky Fraud e não pode ganhar um comp craig- já que vocês dois têm meu [eggplant emoji] na sua boca 24/7, tenho algumas propostas para você. Nós fazemos 2 partidas em 1 noite, vocês dois colocam 500k ou 1 milhão cada, e eu coloco 1-2 milhões, dependendo. Nós dois competimos na mesma noite, e os vencedores levam tudo. Se um de vocês for muito [cat emoji] para aceitar, eu vou enfrentar um de vocês por 1m vs 1m, o que eu acho cômico, visto que o NF vai ter que pagar cerca de 350k em impostos. Eu sei que o cérebro de ervilha nunca ganhou 7 dígitos na vida, mas depois dos impostos, você tem cerca de 650k sobrando, talvez 700 se tiver sorte. Depois de dar pelo menos 20% de entrada na sua casa de um milhão de dólares, eu apostaria que você não tem 300-350k em dinheiro disponível para colocar em custódia, o que significa que você terá que garantir um patrocinador para lhe dar esse dinheiro, e visto que eu venci vocês dois um total de 5x, incluindo 4 Submissões, boa sorte nisso. As lutas não serão deixadas para os juízes, terão interferência mínima do árbitro e, portanto, não haverá limite de tempo, apenas submissão. Os atletas também serão obrigados a usar rash guards de manga comprida e polainas (com uma regra de não enrolar), já que 4 pessoas já o acusaram de graxa (mason, pena, eu, yuri). A competição acontecerá quando eu estiver saudável, se eu estiver saudável e em uma data e plataforma que eu decidir. Até lá, continue sonhando que você chegará perto do meu nível depois de derrotar caras que não conseguem passar do 1º dia no ADCC. Se você não responder aqui ou publicamente, eu considero isso um não, e não responderei depois disso a menos que eu tenha um sim ou não claro para esta resposta. Não estou negociando. Eu sou o rei, você segue minhas regras, ou você se cala. E antes de apostar sua nova “riqueza”, certifique-se de que você não vai deixar de pagar o IRS e acabar na cadeia ou sem-teto, porque apenas um de nós tem um milhão para gastar, e todos nós sabemos quem é ;). Esta é principalmente uma mensagem para NF, porque todos nós sabemos que Craig é o destruidor de latas definitivo e não quer absolutamente nada a ver com qualquer tipo de confronto físico comigo. Bem, pelo menos Craig estará na academia ajudando você a se preparar para o acampamento, assim como ele fez para CGI e ADCC… Ah, espere…

Para resumir as exigências de Ryan, ele sugeriu que Rodriguez e Jones o enfrentassem na mesma noite, com ambos os homens possivelmente colocando US$ 1 milhão cada. As lutas seriam então apenas de submissão (sem juízes e sem limite de tempo), com os competidores obrigados a usar rash guards de mangas compridas e polainas.

Ele acrescentou que as lutas só acontecerão quando ele estiver completamente saudável e em uma data de sua escolha. Caso seus rivais não respondam a ele no post ou em outro lugar publicamente, ele considerará isso uma rejeição de sua proposta.

“Não estou negociando”, escreveu Ryan. “Eu sou o rei, você segue minhas regras, ou você se cala.”

Ryan já derrotou Rodriguez por finalização e tem várias vitórias por finalização sobre Jones. Destaques dessas performances foram incluídos no post de Ryan junto com sua legenda.

Jones respondeu na seção de comentários do post, embora não de uma forma que Ryan possa gostar.

“Eu literalmente insulto você e sua esposa arquivo PDF todos os dias”, escreveu Jones. “Deveria ser à vista, não quando você está saudável. Aposto o vídeo que possuo com seu milhão. Se eu ganhar, ele vai para a caridade.”

Rodriguez ainda não respondeu aos comentários de Ryan.