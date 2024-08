‘Gostaria que ele fosse um Dodger para sempre’ – Justin Turner de volta a Los Angeles com M’s

LOS ANGELES — Justin Turner retornou ao Dodger Stadium na noite de segunda-feira pela primeira vez desde que deixou os Dodgers em 2022, após uma sequência de nove anos como seu corajoso terceira base, que incluiu um campeonato da World Series.

“Foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha carreira, ter a chance de vestir esse uniforme que tantos grandes jogadores usaram ao longo dos anos e estar em alguns times que fizeram coisas históricas”, disse Turner antes do jogo. “É realmente algo do qual me sinto honrado em fazer parte.”

Ele tem agora 39 anos e joga como primeira base pelo Seattle Mariners, que abriu uma série de três jogos contra os líderes da NL West.

Turner foi recebido com uma segunda ovação de pé antes de sua primeira rebatida no segundo inning. Ele foi para a terceira base — sua antiga posição em LA — para encerrar o inning e terminou 1 para 3 em uma derrota de 3-0 para os Mariners.

A esposa de Turner, Kourtney, e o filho Bo, nascido em 4 de julho, juntaram-se a ele atrás do home plate para uma cerimônia pré-jogo. Eles assistiram a vídeos dos destaques de sua carreira como um Dodger antes que o time presenteasse Turner com um cheque de US$ 10.000 para sua fundação, bem como três fotos emolduradas dele em ação.

Com a música “Turn Down for What” de Turner tocando alto, ele compartilhou abraços com o técnico do Dodgers, Dave Roberts, e com os arremessadores Clayton Kershaw e Joe Kelly, entre outros.

“E aí, LA?” Turner disse enquanto a multidão se levantava e aplaudia. “Eu só quero dizer do fundo do meu coração, muito obrigado a vocês por nove dos anos mais incríveis da minha vida. Vocês fizeram deste um dos momentos mais especiais e eu não consigo agradecer o suficiente.”

Turner e sua esposa, casados ​​em 2017 pelo ex-arremessador dos Dodgers Orel Hershiser, eram contribuintes cívicos de alto nível em Los Angeles, usando sua fundação para ajudar veteranos desabrigados, crianças doentes e organizações de beisebol juvenil.

Do banco de reservas, Turner sempre apertava a mão do herói militar do jogo, que era apresentado entre os innings, e entregava à pessoa uma bola de beisebol autografada.

Durante seu tempo em Los Angeles, os fãs dos Dodgers usaram barbas falsas e ruivas em homenagem a Turner.

“Nos meus nove anos aqui, não acho que tenha havido um favorito maior dos fãs”, disse Roberts. “Os fãs simplesmente se identificaram com ele.”

Após a temporada de 2013, Turner não foi oferecido pelo New York Mets e se tornou um agente livre. Pouco antes do treinamento de primavera do ano seguinte, ele encontrou um novo lar em Los Angeles.

Inicialmente, ele falhou no exame físico com os Dodgers e seu contrato garantido se transformou em um convite para o treinamento de primavera como um convidado não escalado. Turner, um nativo de Long Beach, entrou no vestiário em seu primeiro dia e viu Clayton Kershaw, Zack Greinke, Kenley Jansen, Adrian Gonzalez, Andre Ethier, Matt Kemp e Hanley Ramírez.

A esposa de Justin Turner, Kourtney, e o filho Bo, nascido em 4 de julho, se juntaram a ele atrás da base para uma cerimônia antes do jogo na segunda-feira em seu retorno ao Dodger Stadium, sua primeira visita desde que deixou o time em 2022. Marcio José Sanchez/AP

“Foi um momento de beliscão, tipo, será que eu pertenço a esta sala com todas essas pessoas?”, ele lembrou.

Turner entrou para o time pouco antes do clube partir para a Austrália para abrir a temporada de 2014 na Austrália contra o Arizona Diamondbacks.

Turner se tornou um All-Star pela primeira vez em 2017, quando teve seis rebatidas em 13 rebatidas na National League Division Series, incluindo um home run vencedor na nona entrada do Jogo 2 contra o Chicago Cubs. Turner e Chris Taylor foram co-MVPs da NL Championship Series. Turner rebateu .333 com dois home runs e sete RBIs.

Os Dodgers perderam a World Series para o Houston Astros, com Turner rebatendo apenas 0,160.

Em 2020, os Dodgers venceram a World Series contra o Tampa Bay Rays, com Turner fazendo dois home runs. Ele foi retirado no final do Jogo 6 porque havia testado positivo para COVID-19, mas voltou ao campo para tirar fotos comemorativas com seus companheiros de equipe, violando as regras da MLB. Turner se desculpou mais tarde.

Após a temporada de 2022, os Dodgers recusaram sua opção de US$ 16 milhões para a próxima temporada, tornando-o um agente livre. Turner jogou pelo Boston em 2023. No início deste ano, ele assinou com o Toronto e foi negociado com o Seattle no mês passado.

“No meu lado emocional, eu queria que ele fosse um Dodger para sempre”, disse Roberts. “Não é assim que os esportes funcionam, mas ele sempre será um Dodger para mim e seremos amigos para sempre.”

Roberts se tornou técnico pela primeira vez após a temporada de 2014 e ele credita Turner e Gonzalez por apoiá-lo diante do resto do time, o que gerou confiança.

“Por isso, sempre serei grato a esses dois caras em particular”, disse ele.

Turner está focado em ajudar os Mariners a chegarem à pós-temporada, mas quando seus dias de jogador acabarem, ele não se importaria de trabalhar para os Dodgers.

“Obviamente, se essa oportunidade surgisse, seria algo que eu realmente levaria em consideração”, disse ele.

Roberts endossou Turner como um futuro técnico da liga principal.

“Ele é provavelmente o jogador mais inteligente que já tive, entendendo todas as facetas do jogo em campo, fora de campo, responsabilidade como atleta profissional”, disse ele. “Ser um gerente de campo é algo que está no radar dele. Ele e a organização têm um enorme respeito e admiração. Parece algo óbvio para mim.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.