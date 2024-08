Governo Ronaldo Lopes alcança a maior nota do IDEB da história de Penedo

Nota divulgada pelo INEP foi 18,9% maior que na última da gestão anterior

Os investimentos em educação nas escolas da Prefeitura de Penedo promovidos durante o governo Ronaldo Lopes já têm resultados positivos comprovados.

De acordo com dados divulgados agora há pouco, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) alcançou 6,3 nas séries iniciais, um ponto percentual acima da meta estipulada pelo Ministério da Educação, o maior avanço promovido na rede pública de ensino penedense, desde que se iniciou a pesquisa.

A avaliação da qualidade do ensino da educação básica começou em 2005 e é feita a cada dois anos, em todo o território nacional, por meio de provas de Matemática e Língua Portuguesa para estudantes do 5º e do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas.

Além do recorde nas séries iniciais, o resultado do IDEB 2023 comprova o excelente trabalho desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Avanços na Educação

Durante a gestão de Ronaldo Lopes, Penedo alcançou um marco histórico com a implantação de escolas em tempo integral. Desde a última avaliação do IDEB, Penedo tinha apenas duas escolas em tempo integral e agora conta com seis oferecendo essa modalidade de ensino. Além disso, a administração investiu significativamente em tecnologia e capacitação, adquirindo Chromebooks para estudantes e professores, por meio de uma parceria inédita com o Google for Education. Professores e servidores foram capacitados para aprimorar o uso de ferramentas digitais, integrando a tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem.