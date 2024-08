Grávida Cardi B rebate a acusação de clareamento da pele, ‘Vocês são idiotas’

O rapper citou a postagem ofensiva do X na quarta-feira … chamando a acusadora de clareamento da pele como burra, e explicando que sua aparência mais pálida se deve ao fato de seu bebê ainda não nascido ter sugado a vida dela – deixando-a pálida, anêmica, com olhos fundos e veias estourando.

Cardi acrescentou que tomar sol também era proibido… porque ela fica com calor e tontura rapidamente, o que torna isso um verdadeiro perigo para a saúde… então, por enquanto, ela tem que abraçar sua pele natural e mais pálida.

Ela terminou com um clássico microfone Cardi… dizendo às pessoas para “pararem de pensar com seu idiota”.

O drama de clareamento da pele começou depois que Cardi postou uma foto X de sua amiga esfregando sua barriga de grávida… onde simplesmente parece que o flash da câmera a pegou em um ângulo estranho, fazendo-a parecer mais leve do que o normal.

E este não é o primeiro rodeio de Cardi… ela é grávida do bebê Não. 3 então claramente ela tem tudo sob controle quando se trata de manter sua gravidez sã e salva.

Cardi deu a notícia do bebê no início deste mês – apenas um dia depois pedido de divórcio de Desviocom quem se casou em 2017.