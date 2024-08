Greenwood salva um ponto para o Marselha contra o Reims na liga francesa

Mason Greenwood garantiu um ponto para o Marselha com seu terceiro gol na Ligue 1 francesa da temporada no empate por 2 a 2 contra o Reims no Vélodrome no domingo.

Apesar de ter saído na frente no placar com Amine Harit, a defesa do Marselha vacilou e o Reims saiu na frente com gols de Yaya Kader Fofana e Sergio Akieme.

Greenwood marcou duas vezes em sua estreia pelo Marselha em uma vitória de 5-1 sobre o Brest na abertura da liga. O ex-atacante do Manchester United fez uma mudança controversa para o Marselha neste verão.

Greenwood, que segundo fontes da ESPN deve mudar sua aliança internacional da Inglaterra para a Jamaica, se tornou o primeiro jogador do Marselha a marcar três gols nos dois primeiros jogos da temporada desde Dimitri Payet em 2013.

Apesar de marcar um gol no final para evitar a derrota em sua primeira partida no Vélodrome como técnico do Marselha, Roberto De Zerbi expressou decepção com o resultado final.

“Estou decepcionado e irritado. Sinto muito, eu gostaria de ter vencido este primeiro jogo no Velódromo. Sinto uma responsabilidade enorme com esses fãs”, disse De Zerbi à DAZN.

O Strasbourg conquistou sua primeira vitória na liga da temporada com uma vitória de alta intensidade por 3 a 1 contra o Rennes. Andrey Santos abriu o placar para o Strasbourg aos 23 minutos, capitalizando um escanteio.

Emanuel Emegha dobrou a vantagem do Strasbourg no começo do segundo tempo. Ludovic Blas descontou para o Rennes, mas um gol contra tardio de Christopher Wooh selou a vitória do Strasbourg.

Os torcedores do Strasbourg, que protestavam contra a posse do clube, terminaram o dia comemorando uma vitória merecida.

Nantes acaba com a seca em casa O Nantes encerrou uma sequência de 10 jogos sem vitórias em casa na liga ao derrotar o recém-promovido Auxerre por 2 a 0 no Stade de la Beaujoire. O atacante nigeriano Moses Simon abriu o placar aos 14 minutos com um belo esforço solo.

O Auxerre teve várias chances, mas não conseguiu encontrar a rede, e suas esperanças foram atingidas quando Ado Onaiwu foi expulso aos 52 minutos por um tackle perigoso. Bahereba Guirassy acrescentou um segundo gol no final do tempo de acréscimo.

O Lens venceu o Brest por 2 a 0 com um gol no início de Jhoanner Chavez e um gol contra de Julien Le Cardinal. O Lens perdeu Deiver Machado para um cartão vermelho no minuto 88.

Também no domingo, Nice e Toulouse empataram por 1 a 1 em um campo cuja grama havia sido danificada por uma infecção fúngica. O zagueiro americano Mark McKenzie começou sua estreia pelo Toulouse após sua transferência do Genk da Bélgica.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.