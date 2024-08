Guardians superam Yankees em 12 innings, o jogo mais longo de 2024

NOVA YORK — O rebatedor emergente Lane Thomas fez uma dupla decisiva para dar início a uma 12ª entrada de seis corridas, e o Cleveland Guardians derrotou o New York Yankees por 9 a 5 na terça-feira à noite, no jogo mais longo da liga principal nesta temporada.

Ambas as equipes começaram a noite em primeiro lugar, e a tensa abertura da série de três jogos no Yankee Stadium teve o clima de uma possível prévia dos playoffs.

“Que jogo inacreditável de ambos os times”, disse o técnico do Cleveland, Stephen Vogt. “Alguém tinha que sobreviver ao outro, e, felizmente, éramos nós.”

Juan Soto e Aaron Judge acertaram home runs consecutivos no primeiro, mas Cleveland reagiu imediatamente e o jogo estava empatado em 3 após quatro innings. Apesar das inúmeras chances de ambos os lados, nenhuma das ofensas conseguiu marcar novamente até o 12º.

Thomas estava rebatendo .113 (6 de 53) em 16 jogos com os Guardians quando rebateu para Bo Naylor abrindo o 12º e acertou um sinker de 2-2 do canhoto Tim Mayza (0-2) para o campo direito para marcar o corredor automático Daniel Schneemann da segunda base.

“Foi enorme para ele, obviamente, foi um grande sucesso para nós”, disse Vogt. “Era apenas algo que precisávamos, e para ele passar, eu sei que isso vai ser grande para ele. E catapultou aquele inning enorme.”

Jose Ramirez, intencionalmente caminhou no 10º, seguido com um single RBI de Michael Tonkin. Após uma caminhada para Tyler Freeman, David Fry marcou uma tripla com as bases carregadas que fez 8-3.

O novato dos Guardians, Jhonkensey Noel, acrescentou uma rebatida simples para o campo interno quando Tonkin demorou a cobrir a primeira base.

O fechador de Cleveland, Emmanuel Clase, lançou duas entradas pela primeira vez nesta temporada e aposentou Alex Verdugo com duas no final do 10º. Tim Herrin (5-0) foi auxiliado pela recepção de Schneemann no campo direito em Austin Wells e deixou duas na 11ª entrada.

“Naquele momento, queríamos parar o jogo”, disse Vogt sobre a convocação de Clase.

Scott Barlow permitiu a rebatida dupla de duas corridas de Judge antes de terminar um jogo que durou 4 horas e 5 minutos.

Cleveland conseguiu 14 walks pela primeira vez desde 9 de setembro de 1979. Os Guardians ficaram 20 e foram 7 de 24 com corredores em posição de pontuação depois de conseguir seis rebatidas com corredores em posição de pontuação, enquanto foram varridos em três jogos em Milwaukee no último fim de semana.

O New York usou todos os seus oito relievers depois que o novato titular Luis Gil saiu no quarto por causa de uma tensão nas costas. Os Yankees concederam 14 walks pela primeira vez desde que permitiram um recorde de 15 em Milwaukee em 15 de setembro de 1993.

Soto e Judge acertaram home runs consecutivos contra Matthew Boyd no primeiro. Anthony Volpe acertou uma dupla de empate no quarto, mas os Yankees foram 1 para 16 com corredores em posição de pontuação e deixaram 12 no geral, perdendo pela terceira vez em quatro jogos.

“Obviamente, com seu (bull)pen, eles podem lançar alguns braços realmente bons”, disse o gerente do New York Aaron Boone sobre os Guardians. “Mas para nós, foram alguns jogos agora, onde lutamos um pouco ofensivamente.”

Gil permitiu três corridas e três rebatidas em mais de três innings. Ele concedeu seis walks e lançou strikes de primeiro arremesso para apenas seis de 19 rebatedores em uma noite em que seu ataque teve dificuldades.

“O ataque tem estado em um lugar muito bom por um tempo”, disse Boone. “Mas já faz alguns jogos que temos lutado nesses pontos. … É só um pouco lento, e temos que fazê-lo funcionar ofensivamente.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.