Guardiola sobre audiência do Man City: ‘Espero que acabe logo’

Pep Guardiola disse que quer que a audiência sobre as supostas violações das regras da Premier League pelo Manchester City seja concluída rapidamente.

Um painel independente deve começar a ouvir evidências em 16 de setembro.

A expectativa é que dure cerca de dois meses e que o resultado final seja divulgado até o fim da campanha atual.

E Guardiola diz que está “feliz” que o processo esteja finalmente chegando à conclusão depois que o City foi inicialmente acusado pela Premier League em fevereiro de 2023.

“Estou feliz que comece logo e espero que termine logo, para o benefício de todos nós, especialmente do clube, mas também de outros clubes da Premier League e de todas as pessoas que não esperam pela sentença”, disse Guardiola em entrevista coletiva na sexta-feira.

“Desejo, do fundo do meu coração, ir ao julgamento, ao painel independente — e repito, painel independente — e o mais rápido possível divulgar o que aconteceu e nós aceitaremos [it] como sempre fizemos.”

A cidade foi acusada de mais de 100 violações de regras financeiras entre 2009 e 2018.

O clube, que nega qualquer irregularidade, também foi acusado de não cooperar com a investigação, iniciada em dezembro de 2018.

Possíveis punições variam de multa ou redução de pontos até expulsão da Premier League, mas Guardiola insiste que a audiência e possíveis ramificações não distrairão seus jogadores.

“Não, nós temos falado sobre isso por três ou quatro anos”, ele disse. “Nós sabemos disso [the hearing] vai acontecer. Nós aceitamos e focamos em nossas lutas.”