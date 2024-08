Gypsy Rose Blanchard e Ken Urker revelam o sexo do bebê

Cigana Rosa Blanchard vai ser mãe de uma menina!

Blanchard revelou a notícia emocionante no Instagram no sábado, um mês depois de ela anunciou sua gravidez com seu ex-noivo que virou namorado, Ken Urker.

Gypsy e Ken deixaram os fãs esperando o dia todo… postando pequenos teasers de sua família adivinhando o sexo do novo bebê e uma foto perguntando aos fãs o que eles achavam que poderia ser.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Finalmente, ela revelou a grande novidade ao lado de Ken do lado de fora há poucos minutos… estourando um balão cheio de confete rosa – e parecendo muito feliz no clipe.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Já contamos tudo sobre esta gravidez… começando pela dúvida se o bebê é afastado de Ken ou de Gypsy, Ryan Anderson. cigano bateu rumores de paternidadereiterando que ela deixou Ryan em meados de março – e garantindo aos fãs que Ken é o pai desse garoto.

Então, mais trollagem… quando inimigos a enviaram mensagens desagradáveis por meio do registro de bebês que ela colocou online para que os fãs pudessem comprar itens para seu novo filho. Fontes com conhecimento direto nos disseram que as mensagens eram contundentes e grosseiras.

Apesar disso, Gypsy compartilhou alguns momentos muito fofos, provando que ela já está curtindo a vida de mãe… incluindo compartilhar o som dela batimento cardíaco do bebê em um pequeno vídeo do Instagram no mês passado.