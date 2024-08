Gypsy Rose Blanchard está esperando para estabelecer a paternidade, Ken e Ryan podem esperar

A confusão em torno da paternidade de Cigana Rosa Blanchardo bebê ainda não nascido não será esclarecido tão cedo … TMZ descobriu seu ex, Ryan Andersondecidiu esperar para fazer um teste de DNA.

Fontes próximas a Ryan nos dizem… Ryan e Gypsy planejam adiar os testes de DNA até depois do nascimento de sua filha… já que é mais fácil e barato esperar.



Disseram-nos que o teste de paternidade antes do nascimento do bebê pode custar entre US$ 500 e US$ 2.000 – enquanto um teste pós-nascimento custa entre US$ 150 e US$ 200.

Rosa Cigana reivindicado anteriormente o noivo dela Ken Urkeré o papai do bebê … mas os fãs acham que o cronograma de gravidez dela é um pouco duvidoso.

Mas, de acordo com a lei da Louisianase Gypsy Rose der à luz ANTES do divórcio ser finalizado, Ryan seria listado como o pai na certidão de nascimento … e a única maneira de mudar isso seria com um teste de paternidade mostrando que Ken é o pai.

Kim Kardashian lidou com uma dor de cabeça semelhante quando ela engravidou dela e Kanye Westo primeiro filho, Noroeste — enquanto a estrela do reality show estava separada (mas ainda legalmente casado) com uma estrela da NBA Chris Humphries. Kim e Kris finalizaram o divórcio poucas semanas antes do nascimento de Northie, então havia um caminho claro para listar Ye como papai.