Haaland pode rivalizar com recordes de gols de Ronaldo e Messi – Guardiola

Os números de gols de Erling Haaland são “ridículos”, de acordo com o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, e o atacante norueguês pode desafiar os padrões estabelecidos por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Haaland marcou o 10º hat trick de sua carreira no City na vitória por 4 a 1 sobre o Ipswich Town no sábado.

Ele agora tem 94 gols em 101 jogos em todas as competições desde que deixou o Borussia Dortmund em 2022 e notáveis ​​67 em 68 jogos na Premier League — números que, segundo Guardiola, rivalizam com os de dois dos melhores jogadores da história: Ronaldo e Messi.

“Ele fez isso em Salzburgo e na Alemanha; os números são ridículos”, disse Guardiola.

“Ele pode competir em termos de gols com Cristiano e Messi. Os números são inacreditáveis ​​para a idade dele. Ele é uma ameaça incrível, espero que ele possa ficar aqui por muitos anos.”

Depois de marcar seu primeiro gol na temporada na vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea no último fim de semana, Haaland agora tem quatro gols em dois jogos para começar a atual temporada.

Guardiola escalou um time contra o Ipswich sem Rodri, Kyle Walker e Phil Foden, enquanto seus jogadores internacionais voltam ao ritmo.

Haaland ficou de fora da Eurocopa depois que a Noruega não conseguiu se classificar e Guardiola disse que o jogador de 24 anos está sentindo os benefícios da pausa prolongada no verão.

“Eu disse algumas semanas atrás que ele se sente melhor do que nas temporadas anteriores”, disse Guardiola.

“Nesta temporada, nada de Euros, relaxe e chegue bem. Conversamos um pouco nos Estados Unidos [on the preseason tour] porque eu não gostei de algumas coisas e ele mudou. Claro, ele não pode jogar todas as partidas, sabemos o quão importante são os números dele.”