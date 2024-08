Hailey Bieber dá à luz um menino com Justin Bieber

Hailey dar Justin Bieber tenho que estar cantando essa música, porque eles são pais novos – ela deu à luz o primeiro filho deles, e o garoto vai ter música em mente!

O feliz casal anunciou a chegada do filho na noite de sexta-feira … exibindo um dos pés do menininho. A postagem de Justin dizia simplesmente “BEM-VINDO A CASA”.

Bem, eles também revelaram o nome dele … Jack Blues Bieber. Claro, Justin é um cantor pop, mas talvez ele tenha planos diferentes para seu filho primogênito.

Não está claro quando exatamente Jack nasceu… por enquanto, eles não estão dizendo – mas com base na postagem, parece que ele foi para casa com mamãe e papai.

Em maio, o casal da lista A anunciou que estava esperando seu primeiro filho junto com Hailey exibindo um aumento notável nas filmagens de sua renovação de votos. O representante do casal confirmou mais tarde ao TMZ… HB estava com cerca de 6 meses na época.

Hailey disse mais tarde Revista W ela provavelmente poderia ter escondido a barriga do bebê durante a maior parte da gravidez – devido ao seu tamanho pequeno. No entanto, ela ficou feliz em compartilhar a notícia com o público… dizendo à revista que não gostou da pressão de manter o segredo.

Hailey também defendeu seu relacionamento na entrevista, onde revelou como lida com as constantes especulações sobre seu casamento. Como Hailey disse… as pessoas estão torcendo para que ela e Justin terminem desde o primeiro dia – mas deixaram claro que estão perfeitamente felizes.

Justin e Hailey amarrou o nó em uma cerimônia no tribunal em setembro de 2018… poucos meses após sua reconciliação e noivado turbulento. Eles oficialmente celebraram suas núpcias no ano seguinte, em uma cerimônia suntuosa com a presença de familiares e amigos famosos.