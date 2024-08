Hailie, filha de Eminem, chorando por causa da música e videoclipe de ‘Somebody Save Me’

Hailie se abriu sobre as faixas – “Somebody to Save Me” e “Temporary” – em seu podcast, “Just a Little Shady”… dizendo que assistiu ao videoclipe de ‘Save Me’ uma vez, mas isso será a última vez.

‘Save Me’ – com Jelly Roll cantando o refrão – é o pedido de desculpas lírico de Em a Hailie, e a todos os seus filhos, por escolherem as drogas em vez deles enquanto estavam no auge do vício. O vídeo mostra vários vídeos caseiros antigos de seus filhos, e é claramente muito para Hailie.