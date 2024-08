Hammon se mantém firme na negação de que o Las Vegas Aces maltratou Hamby

A treinadora do Las Vegas Aces, Becky Hammon, reiterou no domingo o que ela disse anteriormente sobre a troca da ex-jogadora do Aces, Dearica Hamby, para Los Angeles em janeiro de 2023. Hammon negou que o Aces tenha maltratado Hamby ou a negociado porque ela estava grávida.

Hamby entrou com uma ação federal na última segunda-feira contra a WNBA e as Aces, alegando que, por causa de sua gravidez, ela foi sujeita a “repetidos atos de intimidação, discriminação e retaliação das Aces” antes de ser negociada com as Sparks. Hamby também alega que a WNBA falhou em “investigar adequadamente” a questão.

No domingo, os Aces derrotaram Hamby e os Sparks por 87-71 em Las Vegas. Após o jogo, Hammon abordou o processo quando perguntado sobre ele na coletiva de imprensa pós-jogo.

“Aqui estão alguns fatos”, disse Hammon. “Estou na WNBA ou na NBA há 25 anos. Nunca tive uma reclamação de RH. Nunca, nem uma vez. Ainda não tive, na verdade, porque Dearica não entrou com nenhuma. Ela não entrou com nenhuma reclamação no sindicato das jogadoras, ela não entrou com a WNBA. Esses são fatos.

“Também é fato que ninguém fez uma ligação sobre trocá-la até Atlanta nos ligar em janeiro (2023). Isso é um fato. Então… simplesmente não aconteceu. Desculpe, o bullying? Eu falava com ela todos os dias. Se ela queria praticar, ela praticava. Se ela não queria, ela não praticava. Cuidado exagerado, na verdade. Cuidado exagerado.”

Hamby fez parte do time campeão da WNBA de 2022 dos Aces e estava na organização desde que foi draftada como a número 6 em 2015, quando os Aces ainda estavam localizados em San Antonio e eram chamados de Stars. A franquia mudou-se para Las Vegas em 2018.

Hamby renovou com Las Vegas em junho de 2022 durante a temporada. No processo, ela disse que, junto com a extensão de contrato de dois anos, os Aces lhe ofereceram uma série de atrativos, incluindo o uso de moradia fornecida pela equipe e uma oferta para cobrir os custos de mensalidade da escola particular para a filha de Hamby, Amaya.

Hamby no processo disse que então descobriu em meados de julho de 2022 que estava grávida e contou a Hammon e aos Aces no início de agosto. Ela alega que os Aces estavam descontentes com ela e que, após a temporada de 2022, o uso de moradia fornecida pela equipe foi rescindido e a mensalidade escolar de sua filha não foi paga. Ela também alega que Hammon perguntou se ela planejou a gravidez e questionou sua dedicação ao time, alegações que Hammon negou.

Quando Hamby foi negociada com as Sparks em janeiro de 2023, ela postou suas alegações contra as Aces nas redes sociais, o que levou à investigação da WNBA, que também foi solicitada pelo sindicato das jogadoras da WNBA.

A investigação de meses de duração da liga incluiu entrevistas com 33 pessoas e uma revisão de vários textos, e-mails e outros documentos. Em maio de 2023, a WNBA deu a Hammon uma suspensão de dois jogos pelo que considerou “uma violação das políticas de ‘respeito no local de trabalho’ da liga e do time”.

Na época, a liga também rescindiu a escolha de primeira rodada do draft de 2025 dos Aces por uma violação diferente, desta vez relacionada a benefícios inadmissíveis ao jogador envolvendo Hamby.

Mas Hamby estava descontente com o processo e as decisões disciplinares da WNBA. Em setembro passado, ela entrou com uma queixa na Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Em 23 de maio deste ano, ela recebeu um “Notice of Right to Process” da EEOC. Naquele momento, Hamby tinha 90 dias para entrar com uma ação judicial, o que ela fez na última segunda-feira.

Um advogado de Hamby disse à ESPN na segunda-feira, “A EEOC emitiu o documento (direito de processar) a pedido do nosso cliente porque queríamos prosseguir com o litígio. A EEOC não fez nenhuma descoberta sobre os fatos; permitir uma investigação em larga escala poderia ter implicado mais um ou dois anos de atraso.”

Um porta-voz da WNBA disse à ESPN na segunda-feira: “Estamos cientes do processo legal de hoje e estamos revisando a reclamação”. Um porta-voz do Aces disse à ESPN: “Como uma organização, continuamos a apoiar nossa declaração de 16 de maio de 2023, feita na conclusão da investigação da WNBA sobre este assunto. Dado que este é um litígio em andamento, o Aces não fará mais comentários neste momento”.

Hammon tem sido inflexível ao afirmar que ela e os Aces não maltrataram Hamby e que a organização não a trocou porque ela estava grávida.

“(A gravidez de Hamby) não foi um problema, e nunca foi o motivo pelo qual tomamos a decisão”, disse Hammon em maio de 2023. “Tomamos a decisão de transferir Hamby porque poderíamos colocar três corpos em seu contrato, e queríamos colocar mais três pessoas. Acho que é muito evidente (com) quem contratamos o motivo pelo qual fizemos a mudança.”

Uma das jogadoras que as Aces contrataram para 2023, quando se repetiram como campeãs da WNBA, foi a estrela de longa data da WNBA, Candace Parker.

“Tudo se resumia à matemática nos negócios. Era só isso. Nada pessoal”, disse Hammon. “Eu tive um ótimo relacionamento com Hamby o tempo todo. É por isso que ela provavelmente se sentiu daquela forma. Sabe, parece uma traição. Mas, como eu disse, é uma parte ruim do meu trabalho, mas alguém tem que ser o portador das más notícias.”

Hamby deu à luz seu filho, Legend, em abril de 2023 e jogou todas as 40 partidas da temporada passada com as Sparks, que não chegaram aos playoffs da WNBA.

Agora em sua segunda temporada em Los Angeles, Hamby foi uma WNBA All-Star em julho e fez parte do time de basquete feminino 3×3 dos Estados Unidos, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris. No domingo, ela teve 13 pontos, 11 rebotes e 4 roubos de bola na derrota do Sparks.