Hancock dos EUA e Yang da Coreia do Sul ganham ouro olímpico no tiro

O grande americano Vincent Hancock conquistou sua quarta medalha de ouro olímpica no skeet masculino, enquanto o sul-coreano Yang Ji-in venceu a prova feminina de pistola 25 metros nos Jogos de Paris após uma disputa de desempate com a francesa Camille Jedrzejewski no sábado.

O atual campeão Hancock superou seu compatriota Conner Prince, que ficou com a prata, enquanto o taiwanês Lee Meng Yuan ficou com o bronze.

Yang e Jedrzejewski estavam empatadas em 37 pontos na liderança, forçando o desempate em que a coreana prevaleceu por 4 a 1 em sua estreia olímpica no Centro de Tiro de Chateauroux.

“Esta medalha de ouro provou que sou o melhor do mundo agora”, disse Yang, de óculos. “Terei que treinar mais para tentar colocar a bandeira mais alta novamente em Los Angeles (em 2028).”

A favorita local Jedrzejewski disse que teve dificuldade para controlar suas emoções nas cenas finais.

“Perdi talvez porque minhas emoções estavam muito à flor da pele, mas estou feliz com minha prata”, disse ela. “Houve muita emoção no salão, e foi uma competição realmente intensa.”

A húngara Veronika Major também conquistou o bronze nos desempates, negando à indiana Manu Bhaker sua terceira medalha nos Jogos de Paris.

“Fiquei muito feliz de ir para a final em primeiro lugar”, disse Major. “Este é o melhor momento da minha carreira até agora.”