Hannah Neeleman, da Ballerina Farm, critica perfil recente como ataque à família e ao casamento

Uma influenciadora que foi rotulada como uma “esposa trad” está criticando um perfil recente sobre sua família … dizendo que isso pinta seu marido como um monstro controlador, mas ela está ligando para BS.

Hannah Neeleman – quem passa Fazenda Bailarina no Instagram – postou um clipe em suas redes sociais divulgando um artigo detalhado de uma publicação sobre ela e sua família… dizendo que acharam a entrevista ótima, mas ficaram chocados quando leram o produto final.

Fontes com conhecimento direto reafirmam a postagem de Hannah … andaime TMZ O coração partido de Hannah por pessoas sugerindo seu marido Danilo – quem é filho do fundador da Jet Blue David Neeleman – está controlando ela… porque ela sente que ele é um marido incrível e amoroso.

Disseram-nos que HN não se arrepende de suas escolhas de vida, apesar das especulações provocadas por um recente Horários de domingo relatório que a retrata como uma garota que abandonou seus sonhos de se tornar uma bailarina para viver em um rancho com seu marido mórmon/8 filhos… especulações que nossas fontes dizem entristece Daniel – que está tentando bloquear o barulho e seguir em frente com seu vida.

De acordo com o jornal do Times que escreveu o artigo ao qual Hannah parece estar se referindo em seu vídeo do IG, o marido de Hannah, Daniel, responde regularmente a perguntas em nome de ambos … e o repórter diz que parece que eles estavam vivendo mais o sonho de Daniel do que o de Hannah.

Neeleman faz parte de uma nova tendência de influenciadores de mídia social – a “esposa tradicional” ou esposa tradicional – basicamente, mulheres que administram suas casas como as mulheres faziam antigamente. Ela tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, e ela e Daniel também administram um negócio agrícola de sucesso.

A internet meio que se dividiu em relação a esses influenciadores… com alguns amando e outros odiando os conceitos – mas parece que quase todo mundo está assistindo. Aliás, no vídeo do IG de Hannah… ela diz que planeja ter ainda MAIS filhos com Dan… para que os odiadores possam irritar.