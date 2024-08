Harbaugh elogia Herbert e outros Chargers presos no elevador do hotel

ARLINGTON, Texas — O técnico do Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, elogiou o quarterback Justin Herbert e outros jogadores que ficaram presos em um elevador por duas horas no hotel da equipe em Dallas na noite de sexta-feira.

Harbaugh disse que Herbert estava entre “11 ou 12 dos nossos jogadores” no elevador, assim como Jeri Fouts, esposa do membro do Hall da Fama do Futebol Profissional e analista de TV do Chargers, Dan Fouts.

Dallas Fire-Rescue auxiliou todas as pessoas que estavam presas, levantando-as através de painéis de teto para um elevador adjacente. Antes do resgate, um técnico tentou, sem sucesso, fazer o elevador se mover.

Os bombeiros disseram que o elevador ficou preso em algum lugar entre o terceiro e o 15º andar do The Westin, no centro de Dallas, a cerca de 24 quilômetros do estádio dos Cowboys em Arlington.

Os Chargers venceram o jogo da pré-temporada por 26-19 no sábado. Herbert e os outros titulares dos Chargers não jogaram. LA abre a temporada regular em 8 de setembro em casa contra o Las Vegas Raiders.

“Você entra nessas situações, e é um teste de vontades”, disse Harbaugh. “Eu estava orgulhoso de cada um dos caras e das duas mulheres que estavam naquele elevador. Isso é uma vitória. Você se sente bem consigo mesmo. Você foi desafiado. Foi um teste de vontade, e você o puxa para baixo, ou o puxa para dentro.”

O treinador disse que quase não conseguiu entrar no elevador que ficou preso e viu todos saindo do resgate.

“E estava quente”, disse Harbaugh. “Quando cada pessoa saiu do elevador, suando e alguns estavam sem camisa. Justin Herbert, seu cabelo estava um pouco molhado. Mas sua camisa estava completamente seca. Essa foi outra coisa que me surpreendeu.”

Harbaugh disse que Jeri Fouts e vários jogadores, incluindo alguns novatos que estavam entre os que ficaram presos, ficaram impressionados com a postura de Herbert.

“‘Justin Herbert é um líder. Ele era uma rocha. Manteve todo mundo calmo'”, disse Harbaugh, citando os jogadores. “E todos mantiveram a compostura.”

Harbaugh confirmou que convidou os bombeiros de Dallas para comerem no refeitório do time depois que os jogadores foram libertados.

“Sem o Corpo de Bombeiros de Dallas, poderia ter sido muito pior”, disse Harbaugh. “Poderia ter durado muito mais horas. Quem sabe como teria terminado.”