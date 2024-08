Harbaugh sobre sanções da NCAA: quer “o que é melhor” para os atletas

EL SEGUNDO, Califórnia — O técnico do Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, desviou de uma pergunta na quinta-feira sobre as sanções mais recentes da NCAA impostas a ele, que incluíam uma ordem de quatro anos de justificativa e, na prática, o baniram do atletismo universitário até agosto de 2028.

“Estou parando o engajamento aí com comentários”, disse Harbaugh. “Mas minha única esperança é que um dia o atletismo universitário seja sobre o que é melhor para os jovens homens e mulheres que participam dele. Isso é realmente tudo o que tenho a dizer sobre isso.”

A NCAA disse que Harbaugh “se envolveu em conduta antiética, falhou em promover uma atmosfera de conformidade e violou as obrigações de responsabilidade do treinador principal”. A organização também disse que ele negou seu envolvimento nas violações, embora o registro apoie “esmagadoramente” as alegações.

A ordem de demonstração de causa significa que qualquer escola que queira contratar Harbaugh deve comparecer perante o comitê de infrações da NCAA para explicar por que quer fazer isso. A ordem da NCAA para Harbaugh começou na quarta-feira e vai até 6 de agosto de 2028.

“Durante a ordem de demonstração de causa, Harbaugh seria impedido de todas as atividades relacionadas ao atletismo, incluindo viagens de equipe, treinos, estudo de vídeo, recrutamento e reuniões de equipe, em qualquer escola da NCAA que o empregasse”, disse a NCAA. “Além disso, se contratado durante a ordem de demonstração de causa, Harbaugh seria suspenso por 100 por cento da primeira temporada de emprego. Os resultados dessas competições durante a suspensão de Harbaugh não contariam para seu histórico de treinamento de carreira.”

O caso de recrutamento é separado da investigação da NCAA sobre alegações inadmissíveis de observação pessoal e roubo de sinais que abalaram a temporada de campeonato de Michigan em 2023 e resultaram em uma suspensão de três jogos de Harbaugh pelo Big Ten. Em relação a essa investigação, Harbaugh disse em uma declaração preparada que ele “não tinha conhecimento” de qualquer irregularidade por parte de Michigan e disse que não se desculpou por nada.