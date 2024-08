Harrison Butker, do Chiefs, “apoiará o que estou dizendo”

ST. JOSEPH, Mo. — Harrison Butker se autodenomina um introvertido que acredita em proteger sua privacidade. Mas quando o Benedictine College, uma pequena escola católica na zona rural do Kansas, pediu que ele fizesse um discurso de formatura na primavera passada, ele disse que se sentiu compelido a fazê-lo, e em seus termos.

“Estou na liga há sete anos e tenho uma plataforma”, disse Butker, o antigo kicker do Kansas City Chiefs. “Então, com isso, vêm pessoas que querem que eu diga o que acredito ser muito importante.”

Butker fez um discurso em 11 de maio que, segundo ele, levou meses para ser preparado. Seus comentários foram considerados anti-gays e sexistas. Entre outras coisas, Butker criticou o Mês do Orgulho e disse que ser dona de casa era mais valioso para uma mulher do que qualquer coisa que pudesse ser alcançada no local de trabalho.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Butker não recuou em seus comentários na quarta-feira.

“Vou defender o que estou dizendo”, disse Butker. “Eu meio que vejo a offseason como um pequeno período de talvez cinco meses em que posso me representar como Harrison Butker, como um católico fiel. E então, obviamente, quando chega a temporada, tento me concentrar o máximo que posso no futebol e não ser uma distração para os Chiefs.”

Os comentários de Butker não passaram despercebidos por aqueles no vestiário dos Chiefs. Ele disse que teve conversas profundas com muitos de seus companheiros de equipe desde então, com ambos os lados emergindo com uma melhor compreensão um do outro.

“Foi uma coisa linda de se ver”, disse Butker. “É isso que é tão especial sobre esportes e tão especial sobre futebol. Não há muitos esportes onde você tem de 50 a 100 caras com um monte de crenças diferentes e todos nós estamos lutando juntos para vencer. Então você tem um monte de personalidades diferentes, um monte de origens diferentes, e estamos todos juntos tentando entender uns aos outros e perceber que, no final do dia, temos um objetivo juntos — e esse é vencer jogos de futebol.”

Butker, que fez muitos chutes decisivos na temporada regular e nos playoffs, assinou uma extensão de contrato esta semana que o torna o chutador mais bem pago da NFL. Ele tem a segunda maior porcentagem de field goal na história da NFL, com 89,1.

A longevidade de Butker — ele está com os Chiefs há mais tempo do que todos, exceto quatro jogadores atuais, incluindo Patrick Mahomes e Travis Kelce — deu a ele uma posição única no vestiário. Mahomes e Kelce saíram após o discurso de Butker e disseram que, embora não concordassem com muitas de suas opiniões, respeitavam seu direito a elas e que ele ainda era valorizado como um companheiro de equipe.

“O fato de eles poderem dizer publicamente: ‘Harrison fez todas essas declarações com as quais talvez as pessoas não concordem, mas eu vi Harrison chegar ao trabalho e ser alguém de bom caráter durante sete anos… Acho que significou muito para mim que eles dissessem isso”, disse Butker.

“Quero que as pessoas saibam que não importa o que eu diga — pode ser o completo oposto de você — eu ainda vou te amar, não importa quais sejam suas opiniões, não importa o quão diferentes possamos ser. Eu vou te amar e nós vamos nos dar bem e provavelmente seremos bons amigos.”