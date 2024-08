Harrison Butker se torna o chutador mais bem pago da NFL após nova extensão

Os Kansas City Chiefs estão atrás Harrison Butker no curto prazo e nos próximos anos… porque os dois lados acabaram de concordar com uma enorme extensão de contrato de US$ 25,6 milhões – meses depois de ele ter sido criticado por comentários polarizadores feitos durante um discurso de formatura.

O ex-escolhedor da sétima rodada negociou ele mesmo o contrato de quatro anos… tornando o jogador de 29 anos o chutador mais bem pago da NFL. Butker agora está vinculado à organização até 2028 e tentará ajudar os Chiefs em sua busca por uma turfa tripla no Super Bowl.

A prorrogação do contrato ocorre três meses depois seu polêmico discurso de graduação no Benedictine College – uma escola católica em Atchison, Kansas – onde ele compartilhou suas opiniões sobre a comunidade LGBTQ, o aborto e as mulheres serem donas de casa



Embora muitos online tenham ficado furiosos com seus comentários – alguns até pedindo sua libertação – pessoas próximas ao kicker ficaram com ele… incluindo aqueles dentro da organização Chiefs, como a herdeira do time Gracie Hunt.

“Eu conheço Harrison”, quarterback estrela do Chiefs Patrick Mahomes entrou em meio à polêmica. “Conheço Harrison há sete anos. Eu o julgo pelo personagem que ele mostra todos os dias e ele é uma boa pessoa.”



Butker também tornou a situação estranha para seu companheiro de equipe Travis Kelce … enquanto ele evocava o nome de sua namorada – Taylor Swift – durante o discurso. Kelce disse que valoriza Butker como companheiro de equipe, mas não concorda com a maioria de suas opiniões.

“Quando se trata de seus pontos de vista e do que ele disse no [Benedictine College] discurso de formatura, você sabe, esses são dele”, acrescentou Kelce. “Não posso dizer que concordo com a maior parte – ou com qualquer coisa fora apenas ele amar sua família e seus filhos.”



