Hayes, da seleção feminina dos EUA, chama Girma de “melhor defensora que já vi”

LYON, França — As atacantes da seleção feminina dos Estados Unidos receberam muita atenção durante a disputa pela medalha de ouro olímpica, mas Naomi Girma — a força sempre presente no coração da defesa do time — pode ser a jogadora mais importante do time.

Sem o comportamento firme de Girma e seus tackles sempre pontuais nas últimas duas eliminatórias, os americanos certamente não estariam em posição de conseguir suas duas vitórias dramáticas.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Olha, ela é a melhor defensora que eu já vi”, disse a treinadora da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, após a vitória do time por 1 a 0 na semifinal sobre a Alemanha na terça-feira. “Eu nunca vi uma jogadora tão boa quanto ela na defesa. Ela tem tudo, equilíbrio, compostura, ela pode defender, ela antecipa, ela lidera. [She’s] inacreditável.”

Contra a Alemanha, Girma estava em todos os lugares: afastando cruzamentos na frente do gol, defendendo quando Crystal Dunn avançava, iniciando jogadas ofensivas (ela começou a sequência que levou ao gol da vitória de Sophia Smith) e marcando faltas perto do gol sempre que necessário.

Girma e a defesa da seleção feminina dos EUA permitiram apenas dois gols em cinco jogos nestas Olimpíadas, com shutouts nas duas últimas partidas.

Naomi Girma ancorou a defesa da seleção feminina dos EUA na vitória sobre a Alemanha, que levou o time à disputa pela medalha de ouro olímpica. Imagens Getty

A goleira veterana Alyssa Naeher comparou Girma à lenda da seleção feminina dos EUA, Becky Sauerbrunn, que fez 219 jogos pela seleção nacional e foi a rocha da defesa do time.

“Eu acho que o mundo de Naomi”, disse Naeher. “Eu acho que ela toca apenas com calma e firmeza e ela me lembra muito Becky, honestamente — apenas [her] comportamento e a maneira como ela age, se comporta, se dedica e faz o trabalho.”

Girma, que fez parte do time que foi eliminado da Copa do Mundo Feminina há um ano, disse que está muito feliz em ver a seleção feminina dos EUA retornando aos níveis que ela e suas companheiras de equipe sabem que devem atingir.

“Acho que no ano passado muitos de nós estávamos em transição e agora estamos na seleção nacional”, disse Girma. “Jogamos no nível internacional deles por muito mais tempo e entendemos o que é preciso para vencer aqui.

“Acho que fomos todos nós trabalhando juntos, confiando uns nos outros, para chegarmos a esse ponto.”

Esse tipo de humildade é padrão em Girma, mas suas companheiras de equipe são menos hesitantes em destacar o quão importante ela é para elas.

Smith, que marcou o gol da vitória na terça-feira, apenas deu de ombros quando perguntado sobre Girma.

“Ela é louca”, disse Smith. “Ela é a melhor defensora do mundo. Ninguém consegue passar por ela. Ela é a cola do nosso time. Ela realmente o prende. E eu sei que todos em campo se sentem tão confiantes que sempre que a bola estiver dentro e ao redor da área, nós vamos tirá-la porque temos Nae lá atrás.”

As mulheres dos EUA enfrentarão o Brasil, que derrotou a Espanha, campeã da Copa do Mundo, por 4 a 2 na outra semifinal, na disputa pela medalha de ouro no sábado.