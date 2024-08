Heidi Klum aproveita o sol em um biquíni com joias Itty-Bitty

A supermodelo exibiu seios grandes em suas histórias no Instagram, filmando-se de maneira divertida enquanto fala alemão com alguém fora da tela.

Mas é seu decote amplo que está no centro das atenções, com uma visão de perto e pessoal dos bens do jurado do “America’s Got Talent” em um biquíni bege coberto de micro-espelhos.