Heróis de Cucho Hernández levam Columbus Crew ao título da Copa das Ligas

A estrela do Columbus Crew, Cucho Hernández, mais uma vez roubou a cena ao liderar seu time para uma vitória dramática sobre o LAFC na final da Copa da Liga no domingo.

O colombiano marcou duas vezes, incluindo o gol decisivo aos 92 minutos, garantindo a vitória por 3 a 1 e conquistando o troféu.

O Crew venceu o LAFC pela segunda final consecutiva após levantar a MLS Cup em dezembro passado.

“Estou feliz pelos fãs e pela minha família. Este é meu trabalho e estou feliz que meus companheiros de equipe possam aproveitá-lo”, disse Hernández à Apple TV após o jogo.

Columbus manteve o título da Copa da Liga para a MLS, um ano após o Inter Miami conquistar a edição inaugural do torneio que reúne clubes da MLS e da Liga MX.

A partida, disputada diante de uma multidão lotada no Lower.com Field em Columbus, Ohio, foi emocionante do início ao fim.

O Columbus Crew comemorou seu segundo título em nove meses após vencer a Copa da Liga de 2024. Foto de Jason Mowry/Getty Images

Hernández abriu o placar no final do primeiro tempo com uma cabeçada poderosa, mas o LAFC respondeu com um gol de Olivier Giroud, que marcou de cabeça seu primeiro gol pelo time de Los Angeles em sua primeira partida como titular.

Com o jogo aparentemente caminhando para uma disputa de pênaltis, Hernández fez um momento de mágica nos acréscimos. Seu cruzamento tardio driblou a defesa do LAFC e o goleiro Hugo Lloris, encontrando o fundo da rede para colocar o Crew de volta na frente.

Poucos momentos depois, Hernández orquestrou outro gol, dando assistência para Jacen Russell-Rowe finalizar com precisão e garantir a vitória.

“Nossa mentalidade é muito melhor que a de outros times, esta não é nossa primeira recuperação, também fizemos isso contra o Inter Miami”, disse Hernández.

Hernández foi nomeado o Melhor Jogador do torneio, enquanto o atacante Tai Baribo do Philadelphia Union recebeu o prêmio de Artilheiro após marcar sete gols em seis jogos. Zack Steffen, do Colorado Rapids, foi selecionado como o Melhor Goleiro da Leagues Cup de 2024.

Com a vitória, Columbus garantiu uma vaga nas oitavas de final da Concacaf Champions Cup do ano que vem. Los Angeles garantiu uma vaga na primeira rodada ao terminar como vice-campeão na Leagues Cup.

O Crew chegou à final da Copa dos Campeões da Concacaf deste ano, mas perdeu por 3 a 0 para o Pachuca.

Informações da Associated Press e da Field Level Media foram usadas neste relatório.