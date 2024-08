Hideki Matsuyama não terá caddie nem treinador após passaportes roubados

Hideki Matsuyama não terá seu caddie regular e treinador de swing no FedEx St. Jude Championship desta semana depois que o jogador de golfe japonês e sua equipe foram assaltados durante uma escala em Londres.

Depois de conquistar uma medalha de bronze na competição masculina de golfe nas Olimpíadas de Paris, Matsuyama parou em Londres antes de voar para Memphis, Tennessee, local do evento do PGA Tour desta semana — a primeira etapa dos playoffs da FedEx Cup.

Matsuyama disse à Golf Digest Japan que sua carteira foi roubada durante o incidente, mas seu passaporte e sua recém-conquistada medalha olímpica não foram levados. Seu caddie, Shota Hayato, e seu treinador, Mikihito Kuromiya, tiveram seus passaportes e vistos roubados.

Hayato e Kuromiya tiveram que retornar ao Japão, onde pediram documentos rápidos para retornar aos EUA

Os 50 primeiros colocados no FedEx St. Jude Championship avançarão para o BMW Championship da próxima semana em Castle Rock, Colorado. Os 30 primeiros colocados de lá jogarão no Tour Championship no East Lake Golf Club em Atlanta de 29 de agosto a 1º de setembro.

Matsuyama, campeão do Masters de 2021, está em oitavo lugar em pontos nesta temporada.

“Há uma chance de eles conseguirem [to Colorado]mas temos que entrar nisso pensando que está próximo de zero”, disse Matsuyama ao Golf Digest Japan.

Taiga Tabuchi, que é caddie do golfista japonês Ryo Hisatsune, estará na bolsa de Matsuyama no TPC Southwind esta semana, de acordo com a lista de caddies distribuída pelo PGA Tour na quarta-feira.

“Estou feliz que ele aceitou”, disse Matsuyama. “Ele trabalhou com Hisatsune este ano, então acho que ele conhece as regras, e ele sabe falar inglês, então posso confiar nele.”