Hideki Matsuyama vence a primeira etapa dos playoffs do PGA Tour

MEMPHIS, Tennessee — Hideki Matsuyama perdeu uma vantagem de cinco tacadas em quatro buracos e respondeu com birdies em dois dos buracos mais difíceis do campo para salvar um par 70 e uma vitória de duas tacadas no domingo no FedEx St. Jude Championship.

O início da pós-temporada do PGA Tour teve momentos tensos no topo da tabela de classificação e na disputa para determinar os 50 melhores jogadores da FedEx Cup que avançaram.

Nick Dunlap passou de uma chance de vencer para precisar de sua melhor jogada apenas para estender sua temporada, e ele entregou seu melhor do dia para avançar para a próxima semana. Tom Kim parecia certo de avançar para o próximo evento de playoff da FedEx Cup até que um resultado de 6-6-6 em seu cartão encerrou sua temporada.

Xander Schauffele começou nove tacadas atrás e esperou para ver se entraria em um playoff. Hovland tinha uma tacada de vantagem com dois buracos para jogar.

No final, tudo se resumiu a Matsuyama.

Com uma vantagem de cinco tacadas no início do dia, ele completou 27 buracos seguidos sem bogey e liderou por cinco quando conseguiu uma tacada de birdie de 20 pés no 11º buraco.

E então tudo desmoronou: um bogey de três putts no 12º buraco, uma tacada de saída na água no par 3 do 14º buraco e uma luta pelo bogey, duas fichas para chegar ao green do 15º buraco e fazer um duplo bogey.

E assim, ele ficou um passo atrás do agressivo Hovland, o atual campeão da FedEx Cup, que chegou à pós-temporada na posição 57 sem garantias de que conseguiria defender seu título no BMW Championship na semana que vem.

Hovland, no entanto, fez bogey no bunker no buraco 17 — o terceiro mais difícil no TPC Southwind na rodada final — e perdeu uma chance de birdie de 9 pés no buraco 18, para um 66.

Ele empatou com Schauffele, que jogou sem bogeys no calor sufocante, com 63 pontos.

Matsuyama, que fez mágica com seu putter a semana toda, entregou em grande estilo. Ele chegou na frente do green no 17º do rough esquerdo e então rolou um putt de birdie de pouco mais de 25 pés para ficar um à frente.

O grupo final no buraco final — o mais difícil do dia — se resumiu a isso: Matsuyama precisava de par para vencer, Dunlap precisava de par para passar do 67º lugar para o top 50. Um bogey teria tirado o ex-campeão amador dos EUA do top 50.

Ambos dividiram o meio do fairway. Dunlap acertou sua aproximação para fora de 20 pés, enquanto Matsuyama ousadamente mirou na bandeira para 6 pés para outro birdie.

“Eu estava um desastre. Não vou mentir para você. Eu estava sem dúvida o mais nervoso que já estive, para ser honesto”, disse Dunlap sobre os dois últimos buracos. “Eu só não queria que a temporada acabasse.”

Seus 69 para empatar em quinto foi o suficiente para passar.

Matsuyama, que terminou com 17 abaixo do par 263, venceu pela segunda vez este ano. Ele atirou 62 na rodada final para vencer o Genesis Invitational em Riviera. Vindo de uma medalha de bronze nas Olimpíadas, seu desempenho, exceto por aquele terrível trecho de quatro buracos, foi dourado.

Ele ganhou US$ 3,6 milhões e passou da 8ª para a 3ª posição na FedEx Cup.

Foi uma semana e tanto para a estrela japonesa, que teve que encontrar um caddie substituto e só conseguiu trabalhar com seu treinador por telefone. Todos eles estavam jantando em Londres a caminho de casa das Olimpíadas de Paris quando alguém roubou suas bolsas quando eles não estavam olhando.

O ladrão pegou a carteira de Matsuyama e os passaportes de seu caddie e treinador. Eles tiveram que retornar ao Japão e trabalhar para conseguir substituições rápidas. Matsuyama pressionou como se fosse mais uma semana de trabalho e conseguiu sua primeira vitória na pós-temporada.

A 50ª e última vaga foi para o capitão da Ryder Cup, Keegan Bradley, que ficou fora do limite durante boa parte do domingo.

Hovland, Dunlap e Eric Cole (nº 54) entraram no top 50. Cole fez isso em grande estilo com um 63, apesar de um bogey no buraco final. Caindo do top 50 estavam Kim (nº 43), Mackenzie Hughes (nº 48) e Jake Knapp (nº 50).

Kim estava pronto para avançar até que precisou de duas tacadas para sair de um bunker próximo ao green no par 5 do buraco 16 (bogey), duas tacadas para chegar ao green no buraco 17 (duplo bogey) e uma tacada de saída na água no buraco 18 (duplo bogey).

“Esta temporada tem sido… tem sido assim”, disse Kim. “Joguei golfe muito bem e depois tive alguns finais difíceis. Sinto que 2024 realmente me deu um chute na bunda.”