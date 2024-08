Hillary Clinton sorri durante o canto ‘Lock Him Up’ contra Trump no DNC

Reproduzir conteúdo de vídeo





Hillary Clinton mal conseguiu conter sua alegria quando a Convenção Nacional Democrata irrompeu em um cântico de “Prenda-o” após uma crítica incisiva a Donald Trump … e ela parecia deleitar-se com o carma.

O canto – um remix do lema “Lock her up” usado por Trump e seus apoiadores nas eleições presidenciais de 2016 – borbulhou da multidão em Chicago e continuou crescendo… depois que o ex-secretário de Estado convocou o ex- múltiplas condenações criminais de Prez.

Embora Clinton não tenha abordado diretamente a explosão da multidão, ela parou por um momento no pódio… onde examinou as massas, sorriu e acenou com a cabeça enquanto elas continuavam.

Trump incendiou a sua base ao prometer prender Clinton pela utilização de um servidor de e-mail privado durante o seu tempo como Secretária de Estado. Portanto, não podemos dizer que estamos surpresos que Clinton tenha lutado para esconder sua reação honesta ao novo cântico.

No entanto, o vice-presidente Kamala Harris – que Clinton apoiou no seu discurso na primeira noite do DNC – deixou claro que não é fã do canto… mesmo que isso signifique virar a mesa contra Trump.

Harris rejeitou o slogan durante a campanha em Nova York… dizendo que os tribunais cuidarão de Trump – que deverá ser sentenciado no próximo mês.

Como o TMZ relatou anteriormente… Trump estava considerado culpado em 34 acusações de falsificar registros comerciais, depois de pagar estrela pornô Daniels tempestuoso silenciar dinheiro para mentir sobre seu caso anterior durante sua campanha presidencial de 2016.

Clinton acabou voltando o foco para Harris… e encorajou seus colegas democratas a ajudarem a fazer história ao eleger Harris para a presidência em novembro.