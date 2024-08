Histórias do UFC 305: Adesanya pode reconquistar o título dos médios?

Há algo especial em um evento de artes marciais mistas na Austrália.

Talvez seja a distorção temporal que um fã norte-americano experimenta ao assistir a lutas na TV em uma noite de sábado e perceber que elas estão acontecendo na manhã seguinte, horário local. Isso é tão desorientador quanto estar na jaula na Austrália e saber que fãs do outro lado do mundo estão assistindo às brigas ao vivo… na noite passada.

Ou talvez seja outra coisa que faz assistir a lutas de MMA na Austrália parecer tão excêntrico. Talvez sejam as lutas em si, que geralmente têm vários pontos de exclamação anexados. Qualquer um que acompanhe o esporte por vários anos testemunhou as reviravoltas da realidade que podem emanar de lutas em gaiolas neste canto do Hemisfério Sul.

Mark Hunt e Antonio “Bigfoot” Silva infligiram uma carreira de danos de peso pesado um ao outro durante uma noite inesquecível em Brisbane em 2013. Uma noite (manhã?) recorde em Sydney um ano depois, com 11 lutas e 11 finalizações. E, claro, Holly Holm chutando Ronda Rousey de seu cavalo alto no UFC 193 em 2015 em Melbourne. Esse evento estabeleceu um recorde de público da empresa que permaneceu até que o octógono foi trazido de volta para Melbourne em 2019 e 57.127 lotaram o Marvel Stadium para assistir Israel Adesanya nocautear Robert Whittaker e se tornar campeão dos médios.

Quando a gaiola de oito lados retornar à Austrália no sábado, o ex-campeão bicampeão desafiará Dricus Du Plessis no evento principal do UFC 305 em Perth. Em jogo não estará apenas uma cinta brilhante, mas o orgulho de um continente a 5.000 milhas de distância, já que ambos os lutadores têm raízes na África, embora com experiências de vida muito diferentes.

Essa é a gênese de apenas uma das várias histórias intrigantes que vão acontecer neste fim de semana. Aqui estão cinco coisas para ficar de olho no UFC 305.

Quem conquistará a pátria numa costa distante?

1. Campeonato dos médios: Dricus Du Plessis (c) vs. Israel Adesanya

Israel Adesanya enfrenta Dricus Du Plessis na luta principal do UFC 305. Foto de Will Russell/Zuffa LLC

O evento principal de sábado é na Austrália Ocidental, embora a delicada batalha territorial esteja conectada a uma terra do outro lado do Oceano Índico. Du Plessis nasceu e ainda mora na África do Sul. Adesanya nasceu na Nigéria e se mudou com sua família para a Nova Zelândia quando tinha 10 anos. À luz desses caminhos de vida díspares, Du Plessis uma vez declarou: “Eu sou o lutador africano no UFC”. Isso não caiu bem para Adesanya, que disse que sua família emigrou em busca de oportunidades educacionais.

Se houver um rancor adicionado às apostas já altas, que assim seja. Não é um ingrediente necessário para tornar esta uma luta intrigante, mas não vamos esquecer que a última vez que Adesanya esteve em um confronto movido a animosidade, ele estilizou Paulo Costa antes de nocauteá-lo em 2020. Seu único KO desde então foi contra Alex Pereira no ano passado, cinco meses depois de Pereira tê-lo nocauteado. Então, “The Last Stylebender” mostrou sede de revanche, especialmente contra agressores poderosos. Os contra-ataques de Adesanya podem parar o curto reinado de Du Plessis, que abriu caminho para nove vitórias consecutivas?

Qual projeto de reconstrução se manterá firme?

2. Peso mosca masculino: Kai Kara-France vs. Steve Erceg

jogar 0:42 Steve Erceg coloca Matt Schnell para dormir com uma direita violenta Steve Erceg manda Matt Schnell ao chão com um forte golpe de direita, garantindo a vitória por nocaute.

As duas primeiras vezes que Kara-France competiu no UFC, as lutas aconteceram na Austrália e ele era meio que o cara local. Na verdade, ele é da Nova Zelândia, 1.300 milhas através do Mar da Tasmânia, mas seus oponentes eram do outro lado do mundo, os Estados Unidos e o Brasil. Desta vez, porém, é um jogo fora de casa para Kara-France, já que Erceg nasceu em Perth e mora a 20 minutos da RAC Arena. Erceg lutou em sua cidade natal seis vezes, mas todas antes de assinar com o UFC no verão passado. Ele fez apenas quatro viagens dentro do octógono e já competiu pelo título de 125 libras.

Esse último ponto destaca como essa luta, assim como o evento principal, é mais do que geografia. Erceg, 29, estava em uma sequência de 11 vitórias quando desafiou Alexandre Pantoja sem sucesso em maio. Kara-France, 31, tentou um cinturão interino em 2022, perdendo por nocaute técnico para o ex-campeão Brandon Moreno. Kara-France e Erceg estão em modo de reconstrução. Uma derrota aqui não seria o fim do caminho para o status de candidato, mas poderia enviar esse lutador para um desvio desanimador.

Podemos todos simplesmente aproveitar um momento de muita diversão?

3. Peso Pesado: Tai Tuivasa x Jairzinho Rozenstruik

Tai Tuivasa busca encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas no UFC 305 na noite de sábado. Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Sinto-me arrependido por amar as lutas de Tuivasa tanto quanto eu. Claro, adoro assistir a um atleta bem afinado exibir habilidades técnicas de combate ao infligir danos e bloquear o que um oponente pode lançar em seu caminho. Essas são as artes marciais mistas das quais me sinto confortável em ser fã. Mas eu simplesmente não consigo me afastar de um slobber knocker, que é o que Tuivasa sempre promete.

O que o australiano nem sempre pode prometer, é claro, é sua comemoração pós-luta deliciosamente repugnante, o shoey. A cerveja e o calçado só saem na vitória, e Tuivasa perdeu quatro lutas seguidas. Mas aqui está algo digno de comemoração, mesmo antes do primeiro golpe ser arremessado por esses pesos pesados ​​de mão pesada: o matchmaking. Rozenstruik pode balançar para as cercas como Tuivasa, então esta deve ser divertida enquanto durar.

Essa mudança de nível será bem-sucedida?

4. Peso leve: Mateusz Gamrot vs. Dan Hooker

jogar 1:15 Mateusz Gamrot obtém vitória incrível sobre Arman Tsarukyan Mateusz Gamrot faz o suficiente para convencer os juízes e garantir a vitória por decisão unânime sobre Arman Tsarukyan na noite de sábado.

Eu estava começando a ficar nervoso por Hooker — semelhante ao nervosismo de assistir Tony Ferguson competir aos 40 anos. Hooker tem apenas 34 anos e sua derrapagem não foi tão triste, mas durante um período de junho de 2020 a março de 2022, ele perdeu quatro de cinco lutas, sendo finalizado em todas, exceto uma das derrotas. Deve-se notar que essas derrotas foram contra Islam Makhachev, Dustin Poirier, Michael Chandler e Arnold Allen — nenhuma lata de tomate entre eles. E Hooker se recuperou desde então com um par de vitórias sobre oponentes um degrau abaixo na escada (Jalin Turner, Claudio Puelles). O problema para Hooker é que essa luta o coloca de volta ao nível mais alto da competição. Gamrot venceu sete de oito lutas e está à beira da disputa pelo título. Ele será demais para Hooker ou Gamrot será empurrado para fora do quadro?

O teto de um lutador é o teto de outro lutador?

5. Peso mosca feminino: Casey O’Neill x Luana Santos

O’Neill estava 9-0 depois de vencer sua quarta luta consecutiva no UFC no início de 2022, e os observadores estavam começando a especular sobre onde estava seu teto. Mas agora ela está em uma derrapagem de duas lutas, e as suposições dizem respeito a quão longe sua queda pode ser. Enquanto isso, Santos está em três lutas em sua corrida no UFC, em uma sequência de cinco vitórias e parecendo uma perspectiva em ascensão. Este é um teste apropriado para ambas as mulheres, uma definidora de níveis. O’Neill tem 26 anos, enquanto Santos tem apenas 24. Então, a história delas pode se torcer e virar por anos.