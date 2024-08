Histórias não contadas do treinador de Michigan, Sherrone Moore

Um refrão comum ouvido no vestiário e no hotel do time de Oklahoma nas noites antes dos jogos: “Pergunte ao Sherrone”.

Muito antes de suceder Jim Harbaugh para se tornar o treinador principal de Michigan, Sherrone Moore era um guarda reserva dos Sooners. Ele nunca começou um jogo, mas Moore provou ser um membro amado, procurado e, finalmente, valorizado dos times campeões do Big 12 de Oklahoma em 2006 e 2007. Mesmo assim, esses Sooners dizem agora que viram um futuro treinador principal.

“Ele era incrivelmente brilhante, um ótimo comunicador… um cara de equipe, e isso importa”, lembrou Bob Stoops, o técnico principal de Oklahoma na época. “Tudo nele era fantástico.”

Moore, 38, está a menos de duas semanas de sua estreia como técnico permanente de Michigan. Ele enfrenta a enorme tarefa de substituir Harbaugh, assim como 13 jogadores-chave do time campeão nacional do ano passado selecionados no draft da NFL; nenhum programa perdeu mais escolhas de draft este ano.

Moore também está sob escrutínio depois que a NCAA o implicou na operação de roubo de placas supostamente orquestrada pelo ex-membro da equipe de Michigan, Connor Stalions. De acordo com um rascunho do aviso de alegações da NCAA para Michigan que a ESPN obteve, Moore pode enfrentar uma suspensão e outras penalidades por supostamente deletar um tópico de 52 mensagens de texto com Stalions em outubro de 2023. De acordo com o rascunho, os textos de Moore foram recuperados mais tarde e ele os entregou à equipe de fiscalização da NCAA. Moore disse na semana passada que a escola está cooperando totalmente com o processo de infrações da NCAA; sobre o tópico de texto de Stalions, ele acrescentou: “Estou ansioso para que eles sejam liberados.”

Moore, no entanto, mostrou na temporada passada como coordenador ofensivo e, mais tarde, treinador interino, que ele poderia resistir a uma tempestade e liderar os Wolverines ao sucesso com uma nuvem pairando sobre o programa. Enquanto Harbaugh cumpria suspensões, Moore foi 4-0, com vitórias sobre Penn State e Ohio State, enquanto Michigan terminou invicto em seu caminho para o título nacional.

Durante esse período, os antigos companheiros de equipe de Moore disseram que viram a mesma paixão que lembravam de seu tempo em Oklahoma.

“Quando eles ganharam isso [Penn State] jogo e ele chorou na entrevista e as pessoas estavam pegando no seu pé, eu fiquei tipo, ‘Isso é porque vocês não sabem o tipo de pessoa que ele é, o tipo de amor que ele tem pelos seus companheiros de equipe, a escola em que ele está, as crianças que ele está treinando'”, disse o ex-jogador de defesa All-American de Oklahoma Gerald McCoy, que foi seis vezes Pro Bowler com o Tampa Bay Buccaneers. “Ele é muito leal. E ele vai ser o maior líder de torcida.”

Sherrone Moore substitui Jim Harbaugh como treinador principal em Michigan nesta temporada. Jaime Crawford/Getty Images

Durante seus dois anos em Norman, Moore foi o maior torcedor de Oklahoma nas laterais. Moore cresceu nos arredores de Wichita, em Derby, Kansas. Depois de uma temporada no Butler (Kansas) Community College, ele se juntou aos Sooners como parte de uma classe de contratação repleta de estrelas que incluía McCoy, o left tackle All-Pro Trent Williams do San Francisco 49ers, o ex-running back do Dallas Cowboys Pro Bowl DeMarco Murray e o quarterback vencedor do Heisman Trophy de 2008 Sam Bradford.

O técnico principal de Tulsa, Kevin Wilson, que era então o coordenador ofensivo de Oklahoma, recrutou Moore do colégio júnior para repor a profundidade dos Sooners na frente, não muito tempo depois que o pai de Moore foi enviado ao Iraque para trabalhar como gerente de campo para uma empresa de petróleo. Imediatamente, Wilson ficou impressionado.

“Um cara sólido como uma rocha”, disse Wilson. “Eu realmente não pensava quando ele era jovem, ‘OK, esse garoto é treinador.’ Mas você volta e [think about] “quão grande companheiro de equipe ele era, observe as várias posições em que ele jogou e se adaptou facilmente, ele mostrou muitas dessas características de treinador quando era jovem.”

Em uma linha ofensiva carregada de Oklahoma que abriu caminho para um ataque que quebrou vários recordes da FBS, Moore acabou apoiando o guarda esquerdo Duke Robinson, duas vezes All-American.

Moore raramente tocava. Mas, como Stoops notou, Moore estava sempre pronto para ir.

“Muitas pessoas não lidam bem com essa situação”, disse Stoops. “E ele lidou. Ele sempre teve uma ótima atitude. É isso que quero dizer com ser um ótimo cara de equipe.”

Moore não teve muitas oportunidades de ajudar os Sooners aos sábados. Em vez disso, ele se concentrou em tentar ajudar aqueles que atingiram seu potencial. Robinson confiou especialmente em Moore para conselhos nos treinos, solidariedade nos treinos de verão e, junto com o resto dos jogadores de Oklahoma, encorajamento nos jogos.

“Ele definitivamente poderia ter jogado em outro lugar. Acontece que tínhamos uma linha ofensiva de elite”, disse Robinson. “Mas ele veio como um cachorro e se encaixou perfeitamente. Ele era tão inteligente, ele ajudou a mim e a outros caras quando se tratava de entender certas jogadas e por que a jogada foi dessa forma e por que certas chamadas foram feitas. Ele viu coisas que não vimos. E ele nos ajudou quando cometemos um erro ou perdemos uma tarefa.”

Sherrone Moore, de Oklahoma, segura o troféu do campeonato Big 12 de 2007. Ronald Martinez/Getty Images

McCoy e os defensores de Oklahoma muitas vezes ficavam frustrados durante os treinos de pré-temporada porque Moore sabia o que a defesa faria antes de cada jogada.

“Você tenta se movimentar por todo o lugar para tentar não revelar o que está acontecendo”, disse McCoy. “Mas ele está chamando todos os blitzes. Ele sabia se estávamos executando um jogo de dublê, ele sabia todas as nossas chamadas, todas as nossas verificações, ele sabia de tudo. Ele sabia o trabalho de todos. Ele poderia jogar em qualquer posição. … Alguns companheiros de equipe são muito avançados quando se trata de conhecer o jogo de futebol americano e Sherrone sempre foi esse cara.”

Apesar de sua perspicácia no futebol, Moore não era o jogador de linha ofensivo mais atlético de Oklahoma. Durante os treinos de verão, o treinador de força e condicionamento Jerry Schmidt fez os jogadores fazerem uma hora em um StairMaster para cada segundo que eles perdessem do tempo de meta em corridas de shuttle. Eles também teriam que correr os shuttles novamente.

“Normalmente eu e Sherrone [would] “Seríamos os últimos, e teríamos o time inteiro torcendo para terminarmos”, disse Robinson. “Nós estaríamos literalmente caindo uns sobre os outros, tropeçando. Nós realmente precisávamos uns dos outros, tipo, ‘Droga, mano, é melhor a gente fazer dessa vez porque eu não vou fazer essa m— de novo, eu também não vou subir naquele StairMaster. Nada disso, mano.'”

Moore nem sempre fazia seu tempo. Mas, diferentemente de outros companheiros de equipe exaustos, Moore nunca parou de correr, mesmo sabendo que não conseguiria chegar a tempo.

“Havia atletas muito melhores em muito melhor forma do que Sherrone, mas Sherrone não desistia”, lembrou o ex-pivô Sooners All-Big 12 Jon Cooper, agora treinador de tight ends do Mississippi State. “Ele podia estar alguns segundos atrasado. Mas ele continuava e terminava tarde em vez de desistir.”

Trent Ratterree, um tight end instate walk-on, lembrou-se de Moore o ter acolhido no primeiro ano de Ratterree. Os dois tinham um amigo em comum, Wade Weibert, que jogou com Moore em Butler antes de ir para o Kansas State. Weibert pediu a Moore para cuidar de Ratterree e ele fez exatamente isso, tornando-se um “tipo irmão mais velho” para ele.

“Quando cheguei à OU, os treinos eram chocantes”, disse Ratterree. “Eu vomitava porque estava muito ansioso. Sherrone percebeu isso e me treinou durante isso. … Eu sempre o admirei porque achava que ele era uma pessoa extremamente legal. Ele animava as pessoas. Era bom tê-lo por perto para fins de moral.”

Isso era especialmente verdadeiro em momentos difíceis e importantes durante os jogos. Moore desenvolveu uma reputação de ser o primeiro em campo entre as posses, dando tapinhas nas ombreiras dos companheiros de equipe enquanto dava conselhos e levantava o ânimo.

“Ele sempre foi o Sr. Positivo”, disse Cooper. “Ele sempre foi sobre os caras, sempre falando conosco, sempre tentando espalhar positividade.”

Cooper lembrou durante o jogo do campeonato Big 12 de 2007, quando a positividade de Moore ajudou Oklahoma a superar um início lento ofensivamente. Os Sooners estavam atrás do No. 1 Missouri por 3 a 0 após o primeiro quarto. No intervalo, o jogo estava empatado.

“Nós estaríamos saindo [the field]e ele estava sempre nos números, tipo, ‘Ei, vocês conseguem'”, disse Cooper. “Você podia ver aquele olhar nos olhos dele e era contagiante. Ele estava tipo, ‘Continue fazendo o que está fazendo — está prestes a quebrar.'”

Como coordenador co-ofensivo de Michigan em 2021, Moore teve outro momento semelhante. Depois de um primeiro tempo desgastante contra Washington, Moore repetidamente proferiu “Smash” nas laterais. Os Wolverines incorporaram essa mentalidade e atropelaram os Huskies no segundo tempo, correndo por 343 jardas (#smash agora está na biografia X de Moore).

Naquele jogo do título do Big 12 14 anos antes, Moore continuou lembrando ao ataque de Oklahoma que ele estava “prestes a quebrar”. Então, quebrou. Os Sooners marcaram três touchdowns seguidos no segundo tempo a caminho de seu segundo campeonato consecutivo do Big 12.

Após a vitória do título do Big 12 no ano anterior sobre Nebraska, Moore estava na frente dançando o famoso rap da vitória do wide receiver Malcolm Kelly.

Após a vitória do Missouri, Moore foi o primeiro a dançar novamente.

“Ele tinha quadris muito altos, pernas finas e — não sei como explicar essa dança — mas ele tinha essa dança toda vez que ganhávamos um jogo importante”, disse Cooper. “E todo mundo o aplaudia porque ele era esse tipo de cara nas laterais.”

“Se houvesse um grupo de pessoas rindo, você podia apostar seu dinheiro que Sherrone estava em algum lugar por perto”, disse o ex-companheiro de equipe de Oklahoma, Gerald McCoy. “Esse é o tipo de pessoa que ele é, ele trouxe tanta alegria e amor.” Sharon M. Steinman/Fort Worth Star-Telegram/Tribune News Service via Getty Images

A personalidade contagiante de Moore e sua positividade implacável também foram transportadas para fora do campo. Em um vestiário que podia ser fechado por posição, Moore era amigável com quase todo mundo, do tight end calouro walk-on ao punter. Os companheiros de equipe o chamavam de “o conector” em quem os jogadores podiam confiar se estivessem lutando com um problema. Como resultado, a casa de Moore se tornou o ponto de encontro não oficial fora do campus para todo o time, estivesse ele ou seu colega de quarto DJ Wolfe, um defensive back de Oklahoma, lá ou não.

“Se houvesse um grupo de pessoas rindo, você podia apostar seu dinheiro que Sherrone estava em algum lugar por perto”, disse McCoy. “Esse é o tipo de pessoa que ele é, ele trouxe tanta alegria e amor. … Assim que o treino acabava, você queria falar sobre a vida da festa.”

No entanto, quando se tratava de futebol, Moore era todo profissional. Antes de cada passo a passo pré-jogo, cada jogador tinha que entregar um teste escrito sobre o plano de jogo daquela semana. Inevitavelmente, vários jogadores esperariam até o último minuto para preenchê-los.

“Eles estariam no vestiário correndo, tentando se apressar, as páginas estariam todas rasgadas, parecendo uma bagunça”, disse McCoy. “E se eles não soubessem a resposta, era sempre, ‘Pergunte ao Sherrone’. Todo mundo iria até Sherrone. Porque ele vai saber.”

Depois que Moore se formou em Oklahoma, Stoops disse que queria contratá-lo. Mas ele não tinha uma vaga em sua equipe. Em vez disso, Moore foi para Louisville, onde começou sua rápida ascensão na hierarquia de treinadores — até Michigan.

“Quando você pega uma pessoa tão inteligente sobre o jogo de futebol, com esse tipo de paixão, é difícil impedi-lo de se tornar um treinador principal”, disse McCoy. “Sherrone é um líder nato.

“Ele nasceu para ser treinador.”