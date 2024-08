Homem bate no servidor com prato em restaurante de Londres em vídeo

Acontece que o cliente nem sempre está certo… às vezes eles fazem coisas que são totalmente erradas – como bater na cara do garçom com louça!

Um novo vídeo de vigilância de um restaurante Nando’s – uma rede de fast-food popular no Reino Unido – capturou o momento viral… mostrando um homem com capuz e gorro agarrando um prato e dando um tapa no rosto de uma garçonete quando ela coloca o jantar de família de 3 pessoas na mesa.