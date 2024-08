Homem de Nova York é acusado de roubo no escritório de Rick Pitino

NOVA YORK — Um homem de 25 anos foi preso e acusado de roubar uma espada cerimonial e um megafone do escritório do treinador Rick Pitino na Universidade St. John, informou a polícia de Nova York no sábado.

Emanuel Yakubov foi preso na sexta-feira, um dia após a polícia divulgar imagens de vigilância mostrando dois homens andando por um corredor do prédio, um carregando a espada roubada e o outro segurando o megafone.

Yakubov, que mora no Queens, onde a instituição católica está localizada, foi acusado de roubo, furto, invasão de propriedade e posse de propriedade roubada, disse a polícia. Ele permaneceu sob custódia no sábado. Não se sabia se ele tinha um advogado que pudesse comentar em seu nome.

A polícia disse que o roubo aconteceu na terça-feira à noite, quando duas pessoas entraram nos escritórios do departamento de atletismo da universidade “sem autorização” e levaram vários itens antes de fugir em uma motocicleta.

O segundo suspeito ainda estava foragido no sábado, disse a polícia.

“A St. John’s University é grata pela resposta rápida feita pelo NYPD e pela recuperação da propriedade roubada”, disse o porta-voz da universidade Brian Browne em uma declaração. “A segurança da comunidade do nosso campus é essencial, e nosso relacionamento cooperativo com a polícia ajuda a garantir isso.”

Nascido na cidade de Nova York e criado em Long Island, Pitino, um treinador do Hall da Fama, foi contratado pelo St. John’s no ano passado com a esperança de restaurar um programa outrora histórico da Big East que teve seu apogeu na década de 1980.