Homem destrói balcão da American Airlines com martelo após vender passagem falsa

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um viajante aéreo ficou furioso em um aeroporto no Chile e fez HAM no balcão de check-in da American Airlines com um martelo… e está tudo em vídeo.

As imagens do incidente mostram o homem empunhando o martelo destruindo tudo à vista… quebrando computadores, monitores e telas montadas na parede… supostamente causando danos de US$ 22 mil.

Thor supostamente enlouqueceu depois de tentar fazer o check-in para um voo … apenas para descobrir que um golpista havia lhe vendido uma passagem de avião falsa.

Tudo aconteceu no aeroporto Nuevo Pudahuel, em Santiago… onde relatos locais dizem que o homem estava tentando voar para casa no Haiti, com escala em Miami.

Espectadores chocados sacaram seus telefones e gravaram a violência do homem… e parece que ele também estava com sua família. As pessoas deram-lhe espaço para surtar e ele deixou tudo sair.

Quanto a onde ele conseguiu o martelo… aparentemente ele é um trabalhador da construção civil que tinha algumas ferramentas na bagagem.

O cara só piorou as coisas para si mesmo… foi detido pela segurança do aeroporto e entregue à polícia.