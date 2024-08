Homem diz que Python mordeu as bolas enquanto estava sentado no vaso sanitário

Thanat Tangtewanon compartilhou sua história de pesadelo nas redes sociais, contando ao mundo sobre sua história incrivelmente aterrorizante… postando vídeos dele agarrando a píton, com sangue por todo o chão – e achamos que é dele, não da cobra.

Segundo Thanat, seu domingo começou como qualquer outro, com o pai casado acordando por volta das 10h e indo para o banheiro.

Thanat disse que primeiro deu a descarga para se certificar de que não haveria surpresas indesejadas – porque as monções costumam trazer répteis das profundezas – e então se agachou.

Ele imediatamente localizou o culpado – a terrível cobra ainda tinha suas presas cravadas em seu escroto. Ele disse que agarrou a cobra com firmeza e tentou arrancá-la do vaso sanitário – mas ela era muito forte e ficou presa no lugar.