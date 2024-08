Homem pega 15 anos de prisão por roubar estátua de Jackie Robinson

O homem do Kansas que se declarou culpado de roubar uma estátua de Jackie Robinson de uma liga juvenil de beisebol de Wichita no início deste ano foi condenado na sexta-feira a 15 anos de prisão por vários casos, disse a polícia.

Ricky Alderete, 45, declarou-se culpado em maio por roubo, relacionado ao desaparecimento da estátua em janeiro, e outras acusações. Ele enfrentou mais de 19 anos.

A promotoria disse que Alderete seria forçado a pagar US$ 41.500 à League 42, a organização juvenil de beisebol que leva o nome da lenda do Brooklyn Dodgers.

Não houve mais prisões relacionadas ao caso, mas o vídeo de vigilância mostrou pelo menos duas outras pessoas presentes quando a estátua foi cortada de seu suporte, deixando as réplicas de bronze das chuteiras de Robinson para trás. Partes da estátua foram encontradas mais tarde, carbonizadas por um incêndio, em outro parque a sete milhas de distância. A polícia afirmou que não acredita que o crime tenha motivação racial, mas sim “pelo ganho financeiro de sucata de metal comum”.

Um depoimento policial obtido pela ESPN disse que, dias após a prisão, Alderete fugiu da polícia e entrou na casa de um homem. O outro homem eventualmente escapou e entrou em contato com a polícia, levando à prisão de Alderete.

Uma nova estátua será revelada na segunda-feira no McAdams Park de Wichita, onde a League 42 joga seus jogos. A Art Castings of Colorado, uma fundição de arte a 50 milhas de Denver, criou a estátua de substituição. O artista, John Parsons, morreu em 2022, mas a fundição está usando seu molde original. A MLB pagou pela substituição da estátua.

Uma página do GoFundMe criada pela liga arrecadou quase $200.000 antes que o link de arrecadação de fundos fosse fechado em 5 de fevereiro, menos de duas semanas depois do desaparecimento da estátua. Bob Lutz, diretor executivo da League 42, estimou que a League 42 recebeu entre $500.000 e $600.000 no total.

“A estátua de Jackie Robinson é um símbolo estimado de inspiração, não apenas para os jovens que se beneficiam dos muitos programas oferecidos pela League 42, mas também para toda a comunidade de Wichita”, disse o chefe Joe Sullivan em uma declaração do Departamento de Polícia de Wichita. “A condenação de Ricky Alderete representa um passo importante para garantir que nossa comunidade receba a justiça que merece.

“Somos gratos aos membros da comunidade e a todos os nossos parceiros policiais que tornaram possível responsabilizar esse indivíduo pelo roubo da querida estátua de Jackie Robinson.”