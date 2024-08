Homem preso após brandir arma em incidente de violência no trânsito na Flórida capturado em vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo





Policiais na Flórida prenderam um motorista que alegavam estar brandindo uma arma de fogo durante um incidente de violência no trânsito… e parece que tudo foi capturado em vídeo!!!

O Porto S. O Departamento de Polícia de Lucie divulgou imagens na quinta-feira mostrando um motorista saindo de um Mercedes-Benz e caminhando até um casal em uma caminhonete… com uma arma na mão.

O homem, que a polícia diz ter 63 anos Paulo Slaneparece apontar a arma de fogo para os 2 motoristas enquanto enfia repetidamente a mão no interior do veículo.

A polícia diz que Slane estava exigindo o celular da mulher que gravou a conversa… e a polícia diz que Slane bateu no motorista e no passageiro no processo.

O incidente, segundo a polícia, aconteceu na tarde de quarta-feira por volta das 16h30… quando Slane supostamente dirigiu seu Benz preto “agressivamente ao redor do caminhão da vítima enquanto apontava uma arma para as duas vítimas e depois parou na frente delas na estrada”.

O vídeo parece começar imediatamente depois.

A polícia diz que Slane fugiu do local, mas acabou sendo parado por St. Deputados do xerife do condado de Lucie e presos por 2 acusações de agressão agravada com arma mortal, uma acusação de tentativa de assalto à mão armada e 2 acusações de agressão simples.

O PSLPD diz que recuperou a arma usada no incidente… e Slane está atualmente sentado no Hospital St. Cadeia do condado de Lucie sem fiança.