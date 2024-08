Homem que subiu na Torre Eiffel é preso antes da cerimônia de encerramento das Olimpíadas

PARIS — A polícia francesa prendeu um homem que foi visto subindo a Torre Eiffel horas antes da cerimônia de encerramento das Olimpíadas no domingo.

A área ao redor da Torre Eiffel foi evacuada na tarde de domingo depois que o homem foi visto escalando o marco de 330 metros de altura de Paris por volta das 14h45, horário local, de acordo com a polícia.

Um porta-voz disse à Reuters que a polícia interceptou e prendeu o homem na metade da torre.

Vídeos postados nas redes sociais mostraram o homem sem camisa contornando os anéis olímpicos enquanto subia a torre sem cordas.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o alpinista sem camisa pode ser ouvido dizendo aos espectadores “está muito quente, não é?” antes de ser escoltado para fora pela polícia. Nickey Worlock via AP

Em um vídeo, o alpinista pode ser ouvido dizendo aos espectadores: “Está muito quente, não é?” enquanto é escoltado para fora da plataforma de observação pela polícia.

O operador da torre não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Não está claro onde o homem começou sua subida, mas ele foi visto logo acima dos anéis olímpicos que adornam a segunda seção do monumento, logo acima do primeiro deck de observação.

A polícia escoltou os visitantes para fora da área por volta das 15h. Alguns visitantes que ficaram brevemente trancados no segundo andar foram autorizados a sair cerca de 30 minutos depois.

A polícia escoltou os visitantes para fora da área ao redor da Torre Eiffel por volta das 15h, horário local, de domingo. AP Photo/Aijaz Rahi

A Torre Eiffel foi a peça central da cerimônia de abertura, com Celine Dion fazendo serenata para a cidade de uma de suas áreas de observação. Não se espera que a Torre faça parte da cerimônia de encerramento, que estava marcada para começar no Stade de France, no subúrbio ao norte de Saint-Denis, às 21h.

O incidente ocorreu no final da competição olímpica e os serviços de segurança em Paris e outros lugares estão mudando seu foco para a cerimônia de encerramento que encerrará os Jogos.

Mais de 30.000 policiais foram mobilizados em Paris no domingo.

O ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, disse que cerca de 3.000 policiais serão mobilizados ao redor do Stade de France, e 20.000 policiais e outros agentes de segurança em Paris e na área de Saint-Denis serão mobilizados até tarde da noite de domingo para garantir a segurança no último dia das Olimpíadas.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.