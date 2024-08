Homens armados emboscam carro em posto de gasolina em imagens de vigilância horríveis

Reproduzir conteúdo de vídeo



Departamento de Polícia de Los Angeles

Um grupo de homens armados atacou algumas pessoas inocentes em um posto de gasolina… disparando vários tiros antes de rapidamente registrá-los em um vídeo de vigilância recém-lançado.

A polícia finalmente divulgou imagens do tiroteio no ano passado que deixou um homem morto… e começa com um carro branco parando em um estacionamento no sul de Los Angeles.

Confira o clipe… duas pessoas saltam da traseira do carro, com as armas engatilhadas e prontas – e começam a atirar, uma atirando em um carro estacionado ao lado de uma bomba de gasolina e a outra atirando em outro carro e uma pessoa correndo pela calçada.

As duas pessoas então pularam de volta para o carro e o veículo saiu correndo do estacionamento… todo o incidente durou menos de 10 segundos.

Polícia diz que é de 32 anos Marquette Scott que estava sentado no carro na bomba de gasolina foi baleado e morto… e, os policiais dizem que ainda não sabem o motivo do tiroteio.